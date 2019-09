A Alemania con "lo más granado" de la gastronomía

El sevillano Simeón Gallego lo hizo con su mejor intención. Quiso tener un detallazo con la familia de su pareja, Caroline, que vive en la ciudad de Lahr, al suroeste de Alemania. Había comprado un paquete de carne mechada La Mechá a primeros de agosto. El producto de Magrudis, envasado al vacío, formó parte del equipaje de Gallego a tierras germanas. En su primera visita para conocer a la familia de Caroline.

Y allí, cerca de la Selva Negra, fue uno de los platos estrella de una cena familiar el 21 de agosto. Al día siguiente, todos los comensales formaban parte de la nómina de afectados por el brote de listeriosis que ha traído en jaque a las autoridades sanitarias andaluzas.

“Terrorífico”. Es uno de los términos usados por Gallego para describir la situación. Había comprado la carne en una conocida charcutería del barrio de Los Remedios. “Uno no se plantea que puedan pasar estas cosas llevando lo más granado de tu gastronomía”, dijo a la Cadena Ser. También llevó jamón y aceite de oliva. Gallego “quería quedar bien” con los parientes de Caroline. Éstos, claro, no le guardan rencor. No le culpan de nada. “Todo lo contrario, dicen que estas cosas pueden suceder, y de hecho suceden”. Lo que no entiende, a sus 39 años, es que esto pueda suceder en Andalucía, “con los controles sanitarios que hay, es increíble”.El caso es que él ya había comido esa carne antes de salir hacia Alemania. Lo hizo en Punta Umbría y después pasó “tres días muy malos, con cefalea y mucha fiebre”. Pero él lo achacó a un virus “y para nada a un producto que he comprado en multitud de ocasiones”. Él partió a Alemania el día 18 de agosto sin haber leído “nada al respecto” sobre el brote de listeriosis, lo cual “me genera ahora ansiedad”, porque aunque “no conocía esa noticia, ya estaba en alerta todo este asunto”, se lamentó. Ahora, la familia de la novia de Gallego “está bien”, aunque “esperando a que se hagan analíticas, porque pueden estar asintomáticos y tener todabía la bacteria en sangre, y eso es lo preocupante”.Precisamente a este caso se refirió ayer la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social en funciones, Maria Luisa Carcedo, para decir que su departamento no tiene confirmado que se hayan producido casos de contagio de listeriosis en Alemania por el consumo de la carne contaminada de la marca La Mechá. “Nosotros conocemos el caso por los medios de comunicación pero hasta que no se confirme que está producido por la listeria y haya comunicación oficial, como ocurrió en el caso de Francia, no podemos confirmar nada”, subrayó Carcedo.