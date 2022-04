Aplazado para septiembre el juicio contra el ultra Herrera por atropellar a un guardia civil

El juzgado de lo Penal número 9 de Sevilla aplazó este viernes el juicio al ultra Manuel H. P., más conocido como el Herrera, ex líder de los Supporters Gol Sur, por atropellar a un guardia civil. Ha quedado fijado ahora para el 23 de septiembre. La vista estaba prevista para este viernes 22 de abril, pero finalmente se suspendió dado al no haber acuerdo entre las partes para una conformidad y al faltar testigos.

Ambas partes trataron de alcanzar un pacto para que el juicio no se celebrara y el acusado aceptara una pena de dos años de cárcel, pero finalmente no fue posible por dos causas. La primera es que no hubo acuerdo económico, pues el guardia civil solicitaba una indemnización de 19.000 euros, que el acusado no estaba dispuesto a pagarle al considerar que las lesiones causadas no son tan graves.

La segunda es que no se iba a juzgar el disparo efectuado presuntamente por el agente, que hirió al Herrera en el hombro. Según el abogado defensor del acusado, el letrado Ricardo Corzo, este disparo se hizo sin que le dieran el alto y sin que antes el guardia disparara el alto. No concurrían, entiende el representante del ultra, las condiciones de legítima defensa para que el agente abriera fuego. Como se recordará, Herrera se grabó un vídeo en el que le extraían la bala tras huir. Este hecho no se iba a juzgar este viernes y el acusado quiere que sea incluido en el juicio, al entender su abogado que son "delitos conexos".

Además, faltaron dos testigos, dos guardias civiles que estaban citados a declarar en el juicio, uno por encontrarse de baja psicológica y el otro por no poder acudir. Así, la juez decidió suspender la vista y aplazarla para el próximo mes de septiembre. Al Herrera le pide la Fiscalía cinco años y medio de cárcel por los delitos de atentado, contra la seguridad vial y daños. La acusación particular, que ejerce la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), eleva la petición a los ocho años.

Los hechos ocurrieron el 2 de marzo de 2017 durante una persecución por la autovía A-49 y por las calles de Benacazón. El ultra huía tras haber participado en un alijo frustrado de hachís. En un momento dado, dio marcha atrás con su coche y atropelló a un motorista de la Guardia Civil de Tráfico que lo perseguía, y que tuvo que abrir fuego con su arma reglamentaria.

Herrera permanece en prisión provisional por liderar una banda dedicada a los secuestros y al cobro de deudas. Recientemente aceptó una pena de dos años y un mes de cárcel por una agresión a un piloto de avión, cometida al salir de una discoteca de Sevilla en octubre de 2016. Meses después, en abril de 2017, Herrera protagonizó otra agresión en Bilbao, donde golpeó sin mediar palabra a una persona que estaba en un velador.