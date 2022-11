Arranca el plazo para solicitar y renovar caseta para la Feria de Sevilla 2023

Ya huele a Feria y aún no ha llegado la Navidad. No hay que despistarse si no quieres perder la oportunidad de tener una caseta en la Feria de Sevilla 2023. Este festivo, 1 de noviembre, arranca el plazo de solicitud para optar a una caseta en el Real. Estos son los pasos que debes dar si quieres inscribirte.

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Delegación de Gobernación, Fiestas Mayores y Área Metropolitana, abre a partir de este martes 1 de noviembre y hasta el día 15 del mismo mes, ambos inclusive, el plazo para presentar las solicitudes para la adjudicación de las casetas de la Feria de Abril de 2023.

Con el objetivo de facilitar la tramitación y "avanzar en la modernización de los procedimientos administrativos", la presentación de las solicitudes se puede realizar tanto de forma presencial como telemática. Sin embargo, la presentación de las solicitudes se debe realizar "de forma prioritaria" a través de la sede electrónica de la web municipal, en el apartado de Fiestas Mayores.

En el caso de las entidades (asociaciones, peñas y empresas, entre otras) es "obligatorio" hacer este trámite por esta vía. De esta forma, a través de la sede electrónica de la página web del Ayuntamiento se podrán presentar las solicitudes desde las 09:00 del 1 de noviembre hasta las 23:59 horas del 15 de noviembre de 2022.

Solicitar vía 'online' y presencial

En lo que respecta a personas físicas, podrán realizar este trámite tanto de forma telemática como presencial. En este caso, se deben presentar en el Registro General del Ayuntamiento de Sevilla (Plaza de San Sebastián, 1) o en los registros auxiliares de los distritos municipales, siendo "indispensable" en éstos contar con cita previa a través del teléfono 955 010 010 o de la plataforma de solicitud de cita.

Las solicitudes presenciales se pueden presentar a partir del 2 de noviembre tanto en el Registro General y en los auxiliares, de lunes a viernes en horario de 09:00 a 14:00. En el caso de que las personas físicas opten por presentar la solicitud, tienen que presentarla el propio titular de la caseta o una tercera persona con autorización firmada y fotocopia adjunta del DNI del titular.

Desde el Área de Fiestas Mayores, se habilitan cuatro procedimientos específicos para presentar las solicitudes. El primero de ellos, se destina a las solicitudes de licencia de titularidad tradicional para aquellos que tuvieron casetas en la última Feria de Abril; el segundo para las solicitudes de titularidad perdida para quienes no tuvieron caseta en la última Feria pero sí anteriormente; el tercero para quienes solicitan casetas por primera vez; y, por último, el cuarto procedimiento es para la renovación de petición para aquellos que están en lista de espera de adjudicación de caseta.