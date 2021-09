Los ayudantes del Herrera en los secuestros seguirán en libertad

La Audiencia de Sevilla ha ratificado la libertad provisional para los tres ayudantes de Manuel H. P., conocido como el Herrera, un ex líder de los Supporters Sur que había montado una banda dedicada al secuestro y la extorsión para cobrar deudas. El tribunal considera que las circunstancias no han cambiado para que los tres cómplices del cabecilla del grupo tengan que ingresar ahora en prisión, cosa que no pidió la Fiscalía en su momento. El ex ultra sí permanece en la cárcel desde principios de junio, cuando fue detenido en el marco de la operación Apium.

En un auto fechado el 16 de septiembre, la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla desestima el recurso, presentado por la Fiscalía, pidiendo el ingreso en prisión provisional de los tres sospechosos. Mantiene así la libertad de los mismos con las medidas cautelares que se le impusieron tras su detención y puesta a disposición judicial, que fueron la obligación de comparecer en los juzgados cada quince días.

La Sala no cuestiona "la gravedad y entidad de los hechos ni la existencia de una base indiciaria suficientemente sólida de la participación de los investigados en los mismos". Lo que sí entienden los magistrados que debe cuestionarse es la petición del fiscal de que ingresen en prisión, una medida "particularmente gravosa del derecho fundamental a la libertad (...) y por ello la interpretación de las normas reguladoras de la prisión provisional debe siempre efectuarse en el sentido más favorable a la libertad del inculpado".

El auto añade que, aunque en un primer momento se decrete la puesta en libertad o el ingreso en prisión, ambas situaciones pueden modificarse en el transcurso del tiempo cuantas veces sea necesario para "asegurar las consecuencias del juicio". Ahora bien, "lo que parece evidente es que para que se produzca un cambio en la situación personal inicialmente acordada, es preciso que las circunstancias tenidas en cuenta en ese primer momento hayan cambiado y sea necesaria su modificación".

La Sección Tercera recuerda que los tres investigados fueron presentados ante el juzgado de Instrucción número 20 de Sevilla el pasado 9 de junio. Entonces, la juez decretó su puesta en libertad sin que se celebrara la comparecencia que establece la ley y "sin que el fiscal que se encontraba de guardia pidiera la convocatoria" de la misma. "Ante la ausencia de petición por parte del Ministerio Fiscal, en ese momento única parte personada como acusación, de la adopción de alguna medida cautelar contra el detenido, por el juzgado se acordó, como no podía ser de otra forma, su libertad provisional con obligación apud acta de comparecer cada quince días", insiste la Audiencia.

Los jueces aseguran que "las razones de la ausencia de petición de la comparecencia se desconocen", pero reprochan a la Fiscalía que argumente en su recurso que la ley no diga nada sobre que tenga que solicitar dicha comparecencia, "siendo necesario que se solicite por la acusación para que la misma se pueda acordar". Y añaden que "con independencia de que en ese momento inicial se pudiera entender que la prisión provisional era adecuada y proporcional a las circunstancias del caso, lo cierto es que el Ministerio Fiscal no la interesó".

Además, los magistrados creen que no ha habido ningún cambio que modifique la situación de libertad provisional que gozan los imputados. "El riesgo de que los investigados puedan alterar fuentes de prueba o que puedan obstaculizar la instrucción ha desaparecido", pues sólo quedan por practicar análisis periciales de objetos y vestigios ya incautados. Tampoco consideran que haya riesgo de atentar contra la víctima, pues se les impuso a los sospechosos una orden de alejamiento de 500 metros y la prohibición de comunicarse con ella.

La Sala tampoco cree que haya riesgo de fuga, dado el transcurso del tiempo y el arraigo personal con el que cuentan los investigados, que han ido compareciendo periódicamente en los juzgados. Sobre la posibilidad de reincidencia, consideran que los antecedentes penales de los sospechosos no indican que haya riesgo de reiteración en el delito.