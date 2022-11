Aumesquet asume la portavocía de Cs para “recuperar la confianza de los sevillanos”

Los concejales de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Sevilla han designado por unanimidad a Miguel Ángel Aumesquet como nuevo portavoz del grupo municipal. Así lo ha anunciado el propio Aumesquet en una rueda de prensa celebrada este lunes, en la que ha asegurado que asume “esta nueva responsabilidad” con “el máximo respeto, con entusiasmo y con el compromiso de continuar adelante con el trabajo desarrollado en estos casi tres años y medio de mandato”. En este sentido, ha añadido que “no soy un hombre de revoluciones, lo verán, pero sí de hechos consumados” y, por ello, “en esta etapa que hoy iniciamos no caeremos en la tentación de promesas imposibles sino de plantear soluciones reales a las carencias que siguen padeciendo los sevillanos en materias como la limpieza, la seguridad, la movilidad, la pobreza o el empleo”, ha advertido.

Aumesquet ha explicado que “el principal objetivo de los próximos meses será el de recuperar la confianza de los sevillanos en este proyecto” y “afianzar a los liberales en la ciudad de Sevilla”, algo que hará con “medidas valientes, desde la utilidad y la responsabilidad pública, respetando nuestros compromisos con quienes nos votaron y con aquellos que no lo hicieron”. Así, ha anunciado que “en los próximos días vamos a presentar, como primera medida, una batería de propuestas para acabar de forma definitiva con los privilegios políticos en el Ayuntamiento de Sevilla”, puesto que “este tipo de planteamientos son los más cercanos al ADN de Ciudadanos”. En este sentido, ha insistido en que “seguimos siendo el mismo partido que consiguió el apoyo de casi 40.000 sevillanos en las últimas elecciones municipales”, un partido que “no roba, no es corrupto, no contempla las instituciones como un cortijo donde colocar a amiguetes o familiares, ni tampoco como unas instituciones que haya que colonizar”, ha indicado.

El líder del partido liberal en el Consistorio hispalense ha insistido en que “este grupo municipal va a seguir ofreciendo respuestas distintas a las que da el bipartidismo del PSOE y del PP, siendo muro de contención a los populismos trasnochados de la extrema izquierda y de la extrema derecha, y siendo reivindicativo con todas las administraciones para exigirles lo que nos adeudan desde hace demasiados años a los sevillanos”. Por tanto, “quiero dejar muy claro que en esta nueva etapa no sobra absolutamente nadie en Ciudadanos que quiera sumar al proyecto” y que, por ello, “nos vamos a abrir aún más a los afiliados y a las agrupaciones de los distritos” y “vamos a gastar la suela de los zapatos para recorrer todos y cada uno de los barrios de Sevilla para escuchar a nuestros vecinos y buscar soluciones con menos marketing y más alternativas”, ha señalado.

Aumesquet también ha querido dejar claro que “este grupo municipal no va a dar su apoyo como un cheque en blanco al equipo de gobierno ni a ningún otro partido”, pero que “no vamos a perder nuestro espíritu dialogante para llegar a acuerdos que mejoren la vida de los sevillanos”, algo que “ya hemos hecho en estos años con el desbloqueo de proyectos como Altadis o la Gavidia junto al PSOE o con la reivindicación de la infraestructuras pendientes y la paralización de la reforma de los estatutos del ICAS junto al PP”. Junto a ello, “es momento de hacer también una profunda reflexión que nos permita conocer los motivos por los que hemos perdido la confianza de los sevillanos, tal y como señalan las últimas encuestas” para que, a partir de ahí, “tomemos las medidas oportunas para afianzar el proyecto liberal en Sevilla”, que “sigue siendo más necesario que nunca”, ha concluido.