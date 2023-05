El Ayuntamiento recuerda a Sanz que es la Junta quien concede la calificación de vivienda turística

El delegado de Hábitat Urbano y Cohesión Social, Juan Manuel Flores, ha denunciado la manipulación que ha realizado en el día de hoy, y dentro de su campaña de mentiras, el candidato del Partido Popular, José Luis Sanz, en relación con las viviendas turísticas en la ciudad y ha recordado que la Junta de Andalucía, gobernada por su propio partido, tiene recurrida la legislación urbanística que aprobó el Pleno del Ayuntamiento de Sevilla para limitar la expansión de los pisos turísticos en la capital dentro de las limitadas competencias que tiene la Administración local al respecto.

En primer lugar, las competencias en materia de viviendas turísticas corresponde a la Junta de Andalucía, que es la encargada del Registro de Turismo de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Es la propia Junta de Andalucía, y, por tanto, no la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente, la que otorga y registra la calificación de viviendas con fines turísticos, sin exigir la licencia de cambio de uso de residencial (vivienda particular) a terciario (con fines turísticos), una exigencia que, de existir, sí sería preceptiva que se solicitara y se concediera por parte de la Gerencia. “Es decir, el Registro sigue siendo un coladero porque esta puerta de entrada no está lo suficientemente regulada. Por tanto, las afirmaciones de José Luis Sanz constituyen una gran mentira. La Gerencia no da licencias de viviendas turísticas. La calificación de una vivienda turística la otorga la Junta de Andalucía”.

En segundo lugar, a la hora de una regulación que limite la implantación de las viviendas turísticas, el Ayuntamiento de Sevilla tan sólo puede entrar en una regulación urbanística, “que es lo que precisamente aprobamos en el Pleno municipal de abril de 2022, donde ni siquiera el PP votó a favor porque no estaba de acuerdo con limitar su expansión, lo cual revela el cinismo ahora que revela José Luis Sanz”. “Esa misma regulación ha sido recurrida por el PP en la Junta de Andalucía, lo cual muestra la falsedad y las mentiras del candidato del PP. El PP en la Junta quiere cercenar las pocas competencias que tienen los ayuntamientos para limitar los pisos turísticos”, ha remarcado. Aquella regulación urbanística equipara las exigencias urbanísticas que deben cumplir las viviendas turísticas con las que tienen hoteles, hostales y apartamentos para atajar la competencia desleal y avanzar en un modelo de turismo sostenible. “Y el PP no nos deja”.

Y en tercer lugar, “y en un ejercicio supino de manipulación”, José Luis Sanz mezcla las viviendas con fines turísticos y los apartamentos turísticos, cuando son dos modelos de alojamientos completamente distintos. Las primeras pueden estar en bloques de viviendas residenciales, mientras que los segundos radican en edificios independientes y que, en numerosos casos, han posibilitado la rehabilitación de edificios deteriorados en el Casco Histórico. “Y no es que el candidato del PP no conozca sus diferencias y las distintas normativas que regulan a estas dos formas de alojamientos. Simplemente está manipulando y mintiendo a sabiendas de que lo está haciendo”.

“El alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, ya ha pedido a la Junta de Andalucía que apruebe un decreto autonómico que conceda a los ayuntamientos la capacidad de declarar zonas saturadas de viviendas turísticas. Necesitamos ese marco jurídico para actuar y no que nos recurran las normas que aprobamos en el Ayuntamiento de Sevilla, pese a la falta de apoyo del PP, para poner coto a la expansión de las viviendas turísticas”, ha abundado el delegado Juan Manuel Flores.

Por último, “y la enésima mentira en la desesperada campaña electoral de Sanz”, vuelve a decir que Emvisesa no ha entregado ni una sola VPO. “Falso”, ha zanjado. Se han entregado de nueva construcción 83 VPO en Cisneo Alto, y se están construyendo ya en Hacienda El Rosario, Palmas Altas, calle Sol, Pítamo o Ronda de Tejares promociones con más de 350… “En los últimos años, se han adjudicado 1.601 VPO de titularidad municipal a otras tantas familias. De ellas, se han entregado 519 VPO a diciembre de 2022 vía permutas con realojo para personas que residían en pisos cárceles, ejercicio del derecho al tanteo y retracto en la venta de VPO, permutas de suelo, convenios con entidades financieras, traspasos de régimen de venta a alquiler o compra directa a particulares”, ha desgranado.