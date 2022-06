Las cláusulas sociales se cumplen en los contratos municipales, pero requieren mejoras

Las cláusulas sociales que el Ayuntamiento de Sevilla aprobó con gran polémica en la primavera de 2016 con el objetivo de incorporarlas a los pliegos de condiciones de las contrataciones del Consistorio sevillano y sus entes satélite para favorecer la calidad en el empleo, la inclusión social, la sostenibilidad medioambiental y la igualdad se vienen cumpliendo en un alto grado, pero queda mucho por mejorar. Estas directrices de contratación pública responsable en el ámbito municipal salieron adelante en el mandato de Juan Espadas (PSOE).

La comisión que controla su cumplimiento reclama que se actualicen las cláusulas sociales para potenciar los objetivos de desarrollo sostenible marcados por la Agenda 2030

Una empresa de vigilancia ha sido denunciada La empresa Mersant Vigilancia S.L. ha sido penalizada por incumplimientos de las cláusulas sociales en el segundo semestre de 2021. El caso surgió tras denunciar los sindicatos que la empresa no había abonado la paga extra a sus trabajadores y que tenía deudas con la Hacienda Pública. Se detectaron 5 contratos vigentes en el ámbito municipal con la citada empresa y, tras la adopción de los trámites oportunos por las distintas unidades tramitadoras, estos incumplimientos han culminado con la imposición de penalidades en uno de los contratos, y en todos ellos con la Resolución, al haberse verificado el incumplimiento de las prestaciones objeto de los mismos.

Siete años después de su aprobación, el Ayuntamiento de Sevilla ha elaborado el primer balance sobre el cumplimiento de estas cláusulas, correspondiente al segundo semestre de 2021. Según este balance, realizado por la Comisión de Contratación Pública Responsable que dirige Sofía Navarro, el 87,74% de los contratos adjudicados han incorporado cláusulas sociales. De los 424 contratos que sumaron un total de 27,6 millones de adjudicación, un total de 372 contratos que suponen 27,1 millones de euros han incluido cláusulas sociales.

A la pregunta de cuántos aspectos sociales se han incorporado en la contratación pública realizada por el Ayuntamiento en el segundo semestre de 2021, el informe desvela el alto porcentaje que se incluye en los contratos de las obligaciones esenciales (obligatorias) en materia de empleo y fiscalidad, mientras escasea el cumplimiento de las condiciones no obligatorias: fomento de empleo a colectivos con dificultad de acceso al mercado de trabajo, seguridad y salud laboral; igualdad (conciliación, uso no sexista del lenguaje, plan de igualdad) y cláusulas medioambientales.

Los cuatro puntos que deben mejorar

A pesar de este alto cumplimiento general, la Comisión de Contratación Pública Responsable admite en su informe que hay cuatro aspectos "susceptibles de mejora", tales como la necesidad de "actualizar las cláusulas sociales a fin de potenciar los objetivos de desarrollo sostenible marcados por la Agenda 2030", "reforzar en los contratos aquellas materias recogidas en las diferentes cláusulas cuyo porcentaje se reduce conforme a la representación gráfica objeto de este informe", "instaurar mecanismos que faciliten a los gestores la verificación del cumplimiento de los contratos en fase de ejecución" e "instaurar mecanismos que permitan potenciar el cumplimiento, por parte de los contratistas, de sus obligaciones sociales o laborales, especialmente en los contratos de servicios intensivos en mano de obra".

Los datos pueden verse en las infografías adjuntas. El primer gráfico expone el alto grado de inclusión en los contratos municipales de cláusulas sociales como condiciones especiales de ejecución, datos que se clasifican según el tipo de procedimiento por el que contrate la administración local: abierto (61 contratos realizados), abierto simplificado (121 contratos realizados) y abierto simplificado reducido (210 contratos realizados). Los 32 contratos negociados sin publicidad de este periodo no se incorporan en el análisis. Las cláusulas obligatorias (empleo y fiscalidad) se incluyen en un 91% a un 100% de los contratos. Las de empleo no obligatorias, entre un 12% a 46%. Las de igualdad, entre un 6% y un 48%. Las de mediombiente, entre un 3% y 6% y 0% en el caso de los procedimientos abiertos simplificados.

El segundo gráfico muestra el escaso uso de las cláusulas socialmente responsables en los criterios de adjudicación. Las cláusulas de empleo se incorporan solo en un 5% a 16% de los contratos. Peor aún es el balance de las de igualdad (un 0% en procedimientos abiertos y de un 2% a 3% en el resto) y las medioambientales (del 2% al 3%).

El tercer y cuarto gráfico muestra el balance por tipo de contrato: de suministro (146 contratos realizados), de servicio (211 contratos realizados) y de obra (67 contratos realizados). Los contratos de servicio ofrecen mejores datos que el resto: un 76% de cláusulas de empleo y fiscalidad obligatorias, un 32% de empleo no obligatorias y un 23% de igualdad. Peor balance ofrecen los contratos de suministro (99% de cláusulas de empleo y fiscalidad obligatorias, 1% de empleo no obligatorias, 1% de igualdad y 10% medioambientales) y los contratos de obra (100% de cláusulas de empleo y fiscalidad obligatorias, 6% de empleo no obligatorias, 0% de igualdad y medioambientales).

El proceso hasta que el Ayuntamiento ha llegado a controlar el cumplimiento de estas cláusulas sociales ha sido demasiado lento. La Comisión de Contratación Pública Responsable no se constituyó hasta la pandemia (2 de julio de 2020). Casi dos años después sus miembros han tenido que esperar para disponer de la aplicación informática (operativa desde enero de 2022) con la que han revisado los pliegos de los contratos, excluyendo los contratos menores.

“El gobierno local ha tardado casi 7 años en hacer un informe”

Desde el grupo municipal IU-Podemos, el único partido que presiona desde hace años al Ayuntamiento de Sevilla para que se cumplan estas cláusulas, su portavoz Daniel González Rojas lamenta que el gobierno local haya tardado casi 7 años en hacer el informe semestral a que se obligó cuando aprobó las cláusulas sociales en 2016.

“Lo veníamos reclamando desde hace tiempo, pero el gobierno siempre se escondía tras excusas como la falta de personal o de medios informáticos”, critica González Rojas.

Respecto a las conclusiones de este primer informe, el portavoz de IU-Podemos recalca que “queda patente que hay mucho margen de mejora: por un lado, en la inclusión de cláusulas sociales no obligatorias y, por otro lado, en que se incorporen en todos los pliegos, al margen del procedimiento de contratación. Además habría que reforzar las cláusulas en los criterios de adjudicación, no solo incluirlas como condiciones de ejecución… porque se adjudica el contrato y luego, hablando en plata, si te he visto no me acuerdo”.

Falta también proactividad por parte del gobierno local a la hora de garantizar el cumplimiento de las cláusulas sociales, advierte González Rojas. “El propio informe reconoce el caso de la empresa de seguridad privada Mersant, sólo cuando los sindicatos han denunciado el incumplimiento se ha empezado a mover el gobierno. Por tanto, el Ayuntamiento debería de estar encima y reclamar información periódica a los adjudicatarios para comprobar el cumplimiento de las cláusulas sociales”.

González Rojas celebra que el propio gobierno reconoce la necesidad de aplicar mecanismos que garanticen el control y que potencien el cumplimiento.

“En definitiva, nos vienen a dar la razón en la escasez de control y en la necesidad de mejorar. También en la actualización de las cláusulas, como también pedimos hace tiempo para seguir adaptándolas a las nuevas normativas y planes estratégicos del Ayuntamiento”.

“Hay que agradecer que el gobierno se ponga por fin las pilas, podríamos decir que progresa adecuadamente pero necesita mejorar”, añadió el portavoz de IU-Podemos.

“Por nuestra parte seguiremos insistiendo, ya le propusimos que hicieran una guía para la inclusión, control y evaluación de las cláusulas sociales como tienen los Ayuntamientos de Barcelona o Valencia, dado que las directrices que tienen actualmente son manifiestamente mejorables”, concluyó.