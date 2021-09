El Ayuntamiento de Sevilla pagará este mes las horas extras a los policías locales

El Ayuntamiento de Sevilla abonará este mes las horas extraordinarias que debe a los policías locales, una cantidad que ronda el millón de euros. La intención del gobierno local es abonar estos pluses a los agentes municipales en la nómina de septiembre. No se incluirán en estos pagos los correspondientes a las compensaciones por el trabajo durante el primer estado de alarma, una cantidad que es de unos dos millones de euros y que todavía está pendiente de pago.

Los policías locales avisaron hace unos días, coincidiendo con el anuncio del Arzobispado de la vuelta de las procesiones, de que no harían ningún servicio extraordinario más hasta que no se les pagara todo lo que se le debía. El Ayuntamiento alegó que los impagos respondían a una serie de dificultades administrativas, ya que el interventor había puesto reparos a los pagos, y que estaba buscando fórmulas alternativas para poder abonar el dinero adeudado.

El gobierno y el sindicato mayoritario, el Sppme, han acercado posturas en los últimos días. En la tarde noche del jueves, el Ayuntamiento confirmó a los representantes sindicales el desbloque de las horas extras, pero aún no estaban metidas en las nóminas. La intención del ejecutivo local era incluirlas durante la jornada del viernes para que puedan ser abonadas con la nómina de septiembre. Según informó el Sppme en un comunicado, tanto el alcalde, Juan Espadas, como el delegado de Gobernación, han insistido en que estas cantidades deben ser incluidas en la siguiente nómina.

“Esto aún no ha terminado, y aún faltan gestos por parte de la administración. Las horas extras son una parte de la deuda, y aún queda abonar el trabajo realizado y prometido durante la pandemia. Seguimos con nuestra determinación de no realizar horas extraordinarias mientras tanto estos gestos no se produzcan”, apunta la nota del Sppme.

Por otra parte, el sindicato se reunirá la próxima semana con el delegado de Gobernación para realizar una visita a las instalaciones del CREA, en San Jerónimo, para comprobar si son óptimas para ser la sede del Distrito 10 de la Policía Local.