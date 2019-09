Ayuntamiento y empresarios fijan los objetivos de un turismo de calidad para Sevilla

El Ayuntamiento, la Confederación de Empresarios de Sevilla (CES) y la Cámara de Comercio levantaron ayer diez vigas sobre las que sustentar una declaración conjunta por el turismo en la ciudad. La fecha no fue elegida al tuntún: el 27 de septiembre es el Día Internacional del Turismo.

Con la ciudad sembrada de visitantes, de turistas llegados de todas partes, y con establecimientos hoteleros y apartamentos turísticos floreciendo casi a diario, el gobierno municipal que dirige el socialista Juan Espadas se afana en buscar toda la complicidad posible para vigorizar el principal músculo de la que considera, a día de hoy, la primera fuente de riqueza local. En esta tarea, el equipo de gobierno consiguió ayer que los empresarios bendigan con él un decálogo de medidas que, a modo de prontuario, oriente y sea la base de partida "para un futuro pacto que incluya a los agentes sociales, permita el reconocimiento social de la importancia laboral y empresarial del turismo para la ciudad y propicie la convivencia entre vecinos y turistas".

Alcanzado el consenso con los empresarios, el gobierno municipal tiene por delante la ardua tarea de, si no ganarlos, si al menos acercar a sus tesis a los ciudadanos que conforman ese bloque opositor a lo que consideran saturación turística de Sevilla, su turisficación. No son una mayoría, pero no son tan pocos como insiste el propio alcalde, que con reiteración se refiere a ellos como una minoría cegada que no quiere ver en el fomento de Sevilla en los principales circuitos turísticos internacionales un relanzamiento económico vital para la ciudad.

Por eso, desde sus primeras líneas, el documento rubricado ayer en el Ayuntamiento por el delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo, Antonio Muñoz; el presidente de la CES, Miguel Rus, y el de la Cámara de Comercio, Francisco Herrero, en presencia de representantes de asociaciones del sector, proclama que "el turismo es un sector económico estratégico en la ciudad. La competitividad demostrada por Sevilla como destino, la capacidad de esta actividad económica de generación de empleo y de distribución de rentas hacia otros muchos sectores y actividades, la convierten en un motor económico de primer orden. La estrategia y acciones para el desarrollo del turismo en la Sevilla Compartida tendrán siempre como elemento central el interés y el bienestar de la ciudadanía sevillana".

Este es un verdadero caballo de batalla para las autoridades municipales. El mensaje tiene que calar todavía mucho más en las capas más críticas y en los sectores de la ciudad -radicados especialmente en el casco urbano, por lo que éste tiene de epicentro del atractivo turístico y por lo tanto de zona de negocio prioritaria- más reacios a comulgar con el aumento de la oferta. Con el objetivo de que la información que transmite el Ayuntamiento sobre la bonanza de su gestión en política turística permee en los colectivos menos dispuestos a aceptarla, el primer punto del decálogo da -o lo pretende- un primer y decidido paso en esa línea. Su epígrafe es La participación de la sociedad civil.

Espadas y su equipo quieren convencer incluso a los más tercos. Llevarlos a su terreno. Su premisa es simple: el turismo es bueno, el turismo es positivo. Y los números que quiere alcanzar Sevilla en el panorama turístico internacional no traen escondidos -insiste el alcalde- los peligros que sí llevaron a ciudades como Barcelona y Venecia.

No es gratuito, pues, ese primer punto del decálogo presentado ayer y rubricado por el gobierno hispalense y los empresarios: "La alianza, la colaboración y la participación de la ciudadanía en la actividad turística son fundamentales para no caer en la problemática de rechazo al turismo existente en otras ciudades contribuyendo a generar una imagen positiva. A su vez, la ciudadanía debe ser consciente de las oportunidades económicas, laborales y sociales que representa el turismo sin ver disminuida su calidad de vida. En esta senda es fundamental conformar órganos paritarios de participación activa con los agentes económicos, sociales y ciudadanía en torno al turismo. El objetivo debe ser alcanzar un gran pacto por el turismo que sea el resultado de un trabajo conjunto entre las administraciones y todos los agentes implicados y que defina el modelo y la estrategia para los próximos años.

El punto tercero -La sostenibilidad del crecimiento- de ese documento es un andamio suplementario a esa declaración de intenciones, redactada con la clara intención de hacer llegar a los ciudadanos más desconfiados que "Sevilla tiene aún capacidad de crecimiento pero se debe gestionar sin desvirtuar la esencia de la ciudad. Sevilla, capital históricamente acogedora, no puede ni quiere mirarse en el espejo de otras ciudades europeas donde el turismo masivo ha recibido una contestación social. Por tanto, la gestión turística ha de guiarse por la sostenibilidad".