El Ayuntamiento reclama a la Junta de Andalucía que limpie el solar de la antigua comisaría de la calle Betis

La delegada del Distrito Triana, Encarnación Aguilar, ha explicado este miércoles que el solar de la antigua comisaría de la Policía Nacional de la calle Betis pertenece a la Junta de Andalucía y, en consecuencia, también su limpieza, mantenimiento y conservación, tareas que el propio Ayuntamiento de Sevilla le ha reclamado. “Después del traslado de la Policía Nacional, la Junta tardó años en demoler el ruinoso edificio y ahora el solar, que sigue siendo de su propiedad, carece de conservación alguna, ni de limpieza ni de poda de su arboleda”, ha abundado la delegada.

En este sentido, ha denunciado la “burda manipulación” que está realizando el candidato del Partido Popular local, José Luis Sanz, en las redes sociales, donde trata de atribuir al Ayuntamiento la limpieza y conservación del mismo “en su enésimo intento de desacreditar a los servicios públicos municipales”.

“Es una prueba más de una larga campaña electoral del PP basada en mentiras. Este solar de la calle Betis no es del Ayuntamiento, sino de la Junta que, para más inri, se ha negado a cederlo al Ayuntamiento de Sevilla o a realizar algún tipo de permuta y, en cambio, pidió una cantidad desorbitada para entregarlo, asunto que incluso llegó al Pleno municipal y se rechazó. Asimismo, la Junta de Andalucía tampoco ha desarrollado ningún tipo de proyecto en estos suelos de su propiedad desde que fueran abandonados hace cinco años al trasladarse la comisaría de la Policía Nacional a Torre Sevilla. Por lo pronto, le reclamamos que lo limpie y realice podas, tal y como le corresponde”, ha abundado.

En concreto, el Pleno municipal ordinario del mes de junio de 2021 aprobó una moción donde se instaba a la Junta de Andalucía a desistir de su estrategia de obligar al Ayuntamiento a iniciar expedientes de expropiación por ministerio de ley sobre la parcela de la calle Betis que ocupaba la antigua comisaría de la Policía Nacional. Al conminar al Ayuntamiento a iniciar esta tramitación administrativa, la Junta, a través de su Dirección General de Patrimonio, trataba de obtener cuantiosas compensaciones económicas por vía forzosa y sin entrar siquiera a negociar.

“Teniendo en cuenta que los suelos no han cambiado de calificación (sistema general de espacios libres) y que no tienen aprovechamiento lucrativo, su propietaria, la Junta de Andalucía no tiene por qué traspasar la titularidad, sino ejecutar lo que establece el PGOU o llegar a un acuerdo de cooperación con el Ayuntamiento con tal fin”, según ha abundado la delegada.

Por tal motivo, “José Luis Sanz debería reclamarle a la Junta de Andalucía que limpie el solar, que lo acondiciones y que, si no pretende acometer ningún proyecto que le reporte dinero, que lo ceda al Ayuntamiento para desarrollarlo. Lo que no es de recibo es que cargue contra el Ayuntamiento por las condiciones en las que está un solar que, insisto, es propiedad de la Junta de Andalucía. Una nueva mentira del candidato del PP. La calle Betis no se merece ni la inacción del PP ni las mentiras de Sanz”, ha concluido Encarnación Aguilar.