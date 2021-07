Ayuso acusa al PSOE de ir "contra Madrid" y su autonomía fiscal

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, defendió que su Gobierno "no va a pedir más" de lo que le corresponde porque quiere que "dejen en paz" a su región con su política económica. "Me causa perplejidad el hecho de comprobar que somos un país cuyo Gobierno opera contra los intereses de su capital y se permite", dijo la dirigente popular.

Díaz Ayuso criticó -en referencia velada a Ximo Piug- que "algunos presidentes socialistas" hayan puesto en tela de juicio "la autonomía fiscal de Madrid" y "se hayan cebado con un efecto capitalidad que es falso" para fomentar "una supuesta descentralización de sedes". "No vamos a permitir que nos sigan vendiendo que Madrid es una economía de ricos que atrae el esfuerzo del resto. Pueden aplicar también políticas liberales para crear empleo", aseguró.

El presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, afirmó en respuesta a Díaz Ayuso que "la mayoría" de comunidades autónomas no quiere que haya privilegios fiscales en España y que el "efecto capitalidad" tiene una contraprestación. El dirigente valenciano insistió en que no se trata de ir contra Madrid, sino que es una cuestión de "solidaridad", pero esta comunidad "no puede estar mirándose el ombligo permanentemente". Puig, como el aragonés Javier Lambán y el andaluz Juanma Moreno insitió en la necesidad de reformar el sistema de financiación.