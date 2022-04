“El Bádminton Rinconada está acostumbrado a jugar finales”

El técnico y alma mater del Club Bádminton Rinconada - Sevilla, Antonio Molina, destacó ante la vuelta de la gran final del Campeonato Nacional de Liga de División de Honor, que el equipo rinconero está “acostumbrado a jugar finales”, lo cual les da “confianza” para afrontar el encuentro de vuelta ante el Club Bádminton La Orden de Huelva.

“El encuentro de vuelta de la final será muy difícil pero no hay que verlo como un imposible”. El técnico rinconero ha comenzado la preparación del encuentro de vuelta de la gran final del Campeonato Nacional de Liga de División de Honor, valorando su plantilla:

“Nosotros en el encuentro de ida teníamos a todos los jugadores disponibles, y esto es deporte, en este caso no todos los jugadores estaban al 100% y estuvimos en muchos momentos en el camino idóneo para conseguir un resultado positivo. Ahora pienso que podemos tenerlos a todos al máximo y esto nos hace soñar con ver la remontada como posible”.

Sobre su rival, ha comentado que: “La Orden tiene grandísimos jugadores, me encantaría encontrar el próximo sábado a La Orden después de contratiempos para ellos, y que les cueste encontrar el ritmo. Nosotros tenemos que ir a tope y no tener miedo, no podemos ir con temor si ya de por si competir con un equipo como este es muy difícil pero no hay que verlo como un imposible y confiar en nuestra costumbre de jugar finales”.

Además, Molina ha añadido que La Orden “tiene gran peligro en todas las modalidades, y que ojalá no tenga el ritmo que se le presupone y que nosotros seamos capaces de meternos en el encuentro desde el primer punto”.

Al principio de la segunda vuelta y después de repasar la trayectoria realizada en la primera vuelta por el equipo, destacamos, la necesidad de conseguir estar entre los equipos que podrían disputar el Play Off por el título y “no era nada fácil cumplirlo” y el Bádminton Rinconada se clasificó primera del Grupo B “antes que cualquiera de los que estaban por delante en la clasificación”.

El cambio de dinámica en las modalidades de dobles y la confianza de toda la plantilla fue más importante que pensar en ganar. “Fue ahí cuando todos creímos posible llegar hasta la final”.

En el encuentro de semifinales con el Club Bádminton Arjonilla “encuentro muy duro y donde no teníamos nada que perder”, el equipo funcionó al 100% y conseguimos vencer por un resultado idéntico al que debemos superar el próximo sábado. Ojalá podamos dar una alegría a la afición y a todos los integrantes de la Entidad después de 10 temporadas sin conseguir la tan ansiada 12+1”.

Sobre una posible remontada el próximo sábado en el Andrés Estrada de Huelva a partir de las 17,30 horas, el entrenador sevillano ha contestado que: “la gesta es muy difícil, pero porqué no vamos a seguir soñando”. Además, “este club en los últimos 20 años tuvo la oportunidad de jugar muchas finales, hay jugadores, técnicos y directivos, que en toda su carrera no juegan ninguna, nos sentimos privilegiados de formar parte de esta Entidad Deportiva Sevillana y lucharemos por cumplir el objetivo deportivo que marca para la Entidad Sevillana la tan ansiada 12+1”.

El Club Sur, educación, valores y cantera

El Club Sur nació en el 2008 gracias a la insistencia de seis padres y desde entonces no han dejado de formar y educar deportivamente a niños y niñas. Llevan por bandera los valores más esenciales del deporte.

El club cuenta con nueve escuelas en distintas zonas de Sevilla y provincia, todas ellas con el mismo objetivo: hacer gimnasia acrobática o artística para disfrutarla. Todos los niños y niñas que quieran, tienen cabida en sus escuelas porque son asequibles económicamente y se han encargado de llevar su deporte por toda la ciudad.

El Club Sur, además, es uno de los mejores de Andalucía. Su medallero lo corrobora a nivel Nacional. Esto no sería posible sin una cantera que sustente a esta élite. De hecho, es precisamente la cantera su mayor joya, y por eso la cuidan como oro en paño. En adicción, hacen exhibiciones en Navidad, fiesta de carnavales y su trofeo de fin de curso en primavera, participando cada uno de sus gimnastas para seguir dando visibilidad al deporte.

Actualmente, el club tiene 350 gimnastas entre todas las escuelas. Según miembros del club “es una responsabilidad muy grande, por eso nuestro trabajo principal es la formación deportiva y humana de nuestros deportistas y lo que puedan aportar a la sociedad en un futuro”.

¡A por el ascenso!