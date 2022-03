Eliminando Barreras tilda de "intolerable" la respuesta de Emasesa sobre las aceras de Bellavista

La Asociación Eliminando Barreras considera "intolerables las excusas" esgrimidas por la Empresa Municipal de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas (Emasesa), como respuesta a la denuncia presentada en la Fiscalía a cuenta del total incumplimiento de la Normativa de Accesibilidad Universal en la reciente reurbanización de las calles Manuel Gonzalo Mateu, Enamorados y Laguna del barrio de Bellavista.

"Las explicaciones de Emasesa son un insulto a la inteligencia colectiva de esta ciudad; basta consultar la normativa de accesibilidad aplicable para comprobar que, o bien Emasesa miente o bien la Gerencia de Urbanismo ha incumplido las funciones atribuidas de revisar"

La entidad concluye el Ayuntamiento ha cambiado de opinión sobre la reforma que iba a acometer en Bellavista, ya que el ex alcalde Juan Espadas anunció en 2021 que estas calles tendrían plataforma única, pero finalmente no ha sido así pese a que "en las calles de otros barrios, muchas con idénticas características a las de Bellavista, sí se ha optado por la plataforma única".

La entidad recuerda que la denuncia presentada en Fiscalía sobre la reurbanización de estas calles apuntaba a "las terribles consecuencias de tal negligencia derivadas de la vulneración del derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad por falta de accesibilidad (artículos 63 del 1RDL 1/2013 y 9 de la 2Ley 4/2017)", además del "trato discriminatorio al barrio, dado que no se ha aplicado la plataforma única de uso compartido, en la que la calzada y la acera quedan al mismo nivel, la solución que dictamina para este tipo de calles la normativa, y que tan defendida y utilizada es por el Ayuntamiento de Sevilla en otras zonas de la ciudad".

La asociación pregunta por qué se construyen calles en plataforma única en otros barrios y no en Bellavista. "Se ha construido plataforma única en algunas calles del Centro y se va a construir plataforma única este verano en Heliópolis ¿Acaso Bellavista no es un barrio de Sevilla? Como en el resto de la ciudad, en esta zona de Bellavista el Ayuntamiento de Sevilla tiene la responsabilidad de garantizar la aplicación de la normativa de accesibilidad universal, o lo que es lo mismo, el derecho a vivir en un entorno accesible. De lo contrario, se atenta contra los derechos humanos".

La asociación lamenta que sus advertencias no hayan servido de nada, ya que tras la obra de reurbanización, las aceras han quedado sin la anchura reglamentaria, y por tanto, impracticables para muchas personas, no sólo para aquellas usuarias de silla de ruedas o scooter. Lo que se habría evitado de haberse optado por la plataforma única.

"Las excusas de Emasesa causan estupor por peregrinas"

Tras publicarse en prensa que la denuncia está ya en manos de la Fiscalía, la asociación Eliminando Barreras lamenta que Emasesa se ha apresurado a dar "una serie de excusas que, como poco, causan estupor por peregrinas”. Respecto a la respuesta de la empresa metropolitana de que no es posible la plataforma única dadas las características del barrio, la asociación cree que tales explicaciones son "un insulto a la inteligencia colectiva de esta ciudad, porque basta consultar la normativa de accesibilidad aplicable para comprobar que, o bien Emasesa miente o bien la Gerencia de Urbanismo, una vez más, ha incumplido las funciones que tiene atribuidas, es decir, revisar y, en su caso, denegar autorización a aquellos proyectos que no cumplen con la normativa de accesibilidad. La cuestión es eludir responsabilidades, mientras se gasta dinero público en obras que vienen a empeorar las condiciones de vida de la ciudadanía. En este caso, 1,5 millones de euros".

Espadas dijo en 2021 que estas calles tendrían plataforma única

Según Emasesa, no había otras opciones para esas calles de Bellavista. Sobre esta afirmación, Eliminando Barreras responde que "choca frontalmente" con las declaraciones del Sr. Juan Espadas en junio de 2021, quien dijo que la inversión en esta obra "permitirá la renovación completa de acerados y calzadas eliminando todas las barreras arquitectónicas y con la implantación de plataforma única para garantizar la accesibilidad y la prioridad peatonal en los cruces de diferentes vías".

"Entre unas declaraciones y otras, poco margen queda para la coherencia. ¿No conocía el por entonces Señor Alcalde las características “tan especiales” de esa zona de Bellavista cuando hizo esas declaraciones? ¿Hemos de suponer que mintió? ¿O es Emasesa quien miente?", se pregunta Eliminando Barreras.

"Discriminación respecto a otras zonas de la ciudad"

La entidad señala la discriminación de Bellavista respecto a otras zonas de la ciudad. Y recuerdan que el 21 de enero de 2020 en la inauguración de la reurbanización de la zona de San Julián, el Sr. Espadas declaró que con "la plataforma única, estamos consiguiendo evidentemente muchos de los objetivos que vamos persiguiendo además con los mismos criterios en otros puntos de la ciudad (en San Vicente, en otras actuaciones Amor de Dios), que se han llevado a cabo con los mismos parámetros, con los mismos objetivos: actuación de Emasesa, intervención dentro de la estrategia y el Plan de Accesibilidad del Ayuntamiento (…), pues se hace adoptando los criterios aprobados en el Pleno de inclusión (…) en distintas actuaciones que van mejorando la calidad de nuestro casco antiguo, mejorando también la belleza y el disfrute de los vecinos".Ante estos hechos, la asociación se pregunta "¿Desde cuándo el Ayuntamiento de Sevilla discrimina a la ciudadanía por barrios y tiene la potestad de saltarse normas y leyes de rango superior? ¿Acaso el cumplimiento de leyes y normativas es opinable? Y los derechos humanos ¿son opinables? Además de las excusas anteriores, Emasesa justifica su actuación porque dice haber atendido a las demandas del vecindario. En cualquier caso, nunca se puede incumplir la legislación en materia de accesibilidad".