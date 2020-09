Beltrán Pérez apoyará el presupuesto a cambio de seis millones para autónomos y 170 plazas de policía

El Partido Popular posibilitará la aprobación del presupuesto de 2021 a cambio de tres medidas: la congelación de impuestos y tasas, la consignación de 6 millones de euros para autónomos, pymes y hostelería y la convocatoria de 170 plazas de policía para hacer frente a la avalancha de jubilaciones previstas en el Cuerpo.

Con este pacto, el Partido Popular evitaría la influencia de Podemos en el presupuesto y en la política local y posibilitaría celeridad en la adopción de medidas previstas para hacer frente al Covid-19. “La construcción de una alternativa requiere responsabilidad y lealtad institucional. Sevilla necesita presupuesto y el Partido Popular estará a la altura”, ha explicado el portavoz del Partido Popular, Beltrán Pérez.

Pérez ha recordado que el Partido Popular renunciará, en el documento, a sus tradicionales reivindicaciones para facilitar un acuerdo rápido y de fácil cumplimiento para Espadas. Por eso “el Partido Popular se anticipa ante nuestra profunda decepción por la ausencia de medidas de reformas del presupuesto vigente para enfrentarse al Covid-19 ni tener noticias del nuevo presupuesto”, explica Pérez.

El Partido Popular incide que son unas condiciones fácilmente asumibles por el alcalde. “Entendemos que un presupuesto dotado con 1.000 millones de euros, puede destinar 7 para ayudar a autónomos, pymes y hosteleros que han sido duramente golpeados por esta crisis”, detalla el portavoz.

Por otra parte, las 170 plazas de la Policía Local urgen en mitad de un escenario en el que está creciendo la inseguridad. Además, vendrían a paliar las jubilaciones presentes y futuras previstas en el Cuerpo. Pérez insiste en que esta medida no supone un esfuerzo extraordinario para el gobierno pues son plazas que se consignan y se dotan económicamente cada año en el presupuesto según establece la ley. “Al no estar los policías disponibles, ese dinero acaba en las aportaciones para reducción de deuda por lo que consideramos inexplicable que estando las plazas dotadas económicamente, no se convoquen”. Por todo ello, “insistimos en que esta medida no supondría gasto adicional al capitulo 1 o al resto del presupuesto”, matiza.

El Partido Popular se muestra, así, como una formación responsable. “Las previsiones sobre empleo, crecimiento económico, PIB, y otros indicadores no son halagüeñas, por lo que debemos estar preparados para fortalecer en la medida de lo posible el papel de Sevilla entre las principales capitales españolas”, explica el portavoz en la carta dirigida hoy al alcalde de la ciudad.

“Ahora más que nunca tendemos la mano al alcalde desde este momento con la intención de que el presupuesto del próximo ejercicio sea aprobado a la mayor brevedad posible gracias a un acuerdo entre el gobierno municipal y el Partido Popular”, añade el portavoz.

“No pretendemos para llegar a ese acuerdo hacer una lista extensa de peticiones que haga inviable el acuerdo con el gobierno municipal, pues queremos que el presupuesto sea aprobado, aun siendo muchas las políticas que entendemos deben ser desarrolladas y contempladas en el presupuesto municipal, pero entendiendo que la urgencia en la aprobación de las cuentas del año que viene ha de primar”, concluye.