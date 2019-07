Biblioteca Infanta Elena: cómo desatascar un lío de papeles en cuestión de horas

A las 6:00 horas se encontraba María del Mar, limpiadora de la Biblioteca Infanta Elena, junto a sus compañeros en la puerta del edificio público para comenzar su trabajo como cualquier día. Sin embargo, hoy, lunes 1 de julio, no ha sido un día más para ellos.

Desde la Biblioteca Infanta Elena se le han denegado la entrada: no han podido acceder a su trabajo por una cuestión burocrática de 'papeleo', ya que el contrato que tenía la empresa encargada del servicio, Garroverde, expiró el 30 de junio y, desde el viernes pasado, las instalaciones están sin limpiar.

El problema, según explican a este diario las propias afectadas, es que el concurso para optar al servicio de limpieza del edificio público se ha retrasado y hoy es el último día para presentar la candidatura de las empresas. Por lo tanto, ¿quién limpia la biblioteca hasta que se apruebe el nuevo concurso?

Esta situación la conocía tanto la directora de la biblioteca como la empresa como las limpiadoras, ya que como dice María del Mar: "la directora de la biblioteca me llamó el viernes pasado, y me dijo que no podíamos entrar, que ni viniéramos".

No obstante, Garroverde pidió una prórroga hasta que se aprobara el concurso, que fue denegada. A pesar de ello, el grupo de limpieza se ha desplazado esta mañana al edificio y se han quedado en la puerta durante toda la mañana esperando una respuesta.

Y su persistencia ha tenido resultado: la presencia de los medios de comunicación, y por lo tanto la presión de la opinión pública, ha tenido su recorrido. A media mañana, el responsable de la empresa le ha confirmado que hoy mismo se ha firmado un contrato de mes y medio con la Biblioteca para evitar que las instalaciones se queden sin limpieza mientras se resuelve el concurso. El 'papeleo', solucionado en cuestión de horas gracias a la preocupación de las limpiadoras y la implicación y complicidad de todo el equipo de la Biblioteca.