Cs exige “un plan especial de vigilancia” para evitar “grandes botellones” en el puente

El portavoz adjunto del grupo municipal de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Sevilla, Miguel Ángel Aumesquet, ha exigido este viernes al alcalde de la ciudad, Antonio Muñoz, que ponga en marcha “un plan especial de vigilancia y control” para “evitar que se produzcan grandes botellones durante este puente de Todos los Santos”. En este sentido, ha avisado de que “el repunte de este fenómeno que estamos viviendo a lo largo de estas últimas semanas, unido a la previsión de temperaturas agradables, a la ausencia de lluvias, y a la acumulación de días festivos, nos hacen temer que vayan a multiplicarse las concentraciones de jóvenes para beber en la vía pública”, provocando “graves molestias a los vecinos de los barrios afectados por esta problemática”, ha señalado.

Aumesquet ha insistido en que “ya son demasiadas las ocasiones en las que este grupo municipal ha avisado al equipo de gobierno del PSOE de que estos botellones podrían organizarse en nuestra ciudad”. Sin embargo, “hasta ahora no se han tomado las medidas necesarias para prevenir y evitar estas concentraciones”, a pesar de que “el propio alcalde se ha comprometido a ello públicamente de forma habitual”. De hecho, “en el último Pleno, a preguntas de Ciudadanos, el señor Muñoz garantizó que su gobierno se pondría manos a la obra para controlar aquellos puntos calientes en los que se reúnen los jóvenes para beber”, algo que “por ahora no se ha llegado a producirse”. Es más, “incluso sacó pecho del supuesto éxito de los planes alternativos de ocio que implantaron hace meses, pero que, a la vista de la situación actual, no han logrado acabar con los botellones en Sevilla”, ha indicado.

El portavoz adjunto del partido liberal en el Consistorio hispalense ha insistido en que “el gobierno del PSOE no puede seguir cruzado de brazos mientras los vecinos de casi todos los barrios continúan soportando los problemas de ruido, suciedad, seguridad y convivencia que está provocando en la ciudad este fenómeno” y que, para ello, “hace falta más control, más presencia policial y, sobre todo, más medidas valientes y eficaces que pongan fin al botellón”. Por ello, ha añadido que “este fin de semana va a ser una prueba de fuego para ver si las promesas del alcalde para combatir esta problemática van a ser reales o si, por el contrario, vamos a seguir asistiendo con total impunidad a la repetición de estas conductas ilícitas por toda la ciudad”, a las que, además, “se suma la sensación de impotencia que tienen muchos vecinos cuando llaman por teléfono a la Policía Local para denunciar la situación y, ante la falta de personal, ni siquiera se les atiende la llamada”, ha recordado.

Aumesquet ha asegurado que “confiamos en que el equipo de gobierno del PSOE rectifique y haga caso a nuestras peticiones”, ya que “la experiencia nos ha demostrado que en las ocasiones en las que el alcalde hace caso a Ciudadanos a los sevillanos les va mucho mejor”. Por ello, “no tendría sentido que el próximo martes, cuando pase el puente de Todos los Santos, nos lamentemos de los botellones que se han producido el fin de semana, los posibles incidentes y de la suciedad que se acumula en las calles de Los Remedios, Nervión, Casco Antiguo o los polígonos industriales”, que “son algunas de las zonas más castigadas por este fenómeno”, si antes el gobierno “no toma de una vez por todas las riendas de este problema” ha concluido.