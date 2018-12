El CESS reclama a Espadas mejoras en la recaudación y ejecución presupuestaria

La CES ha considerado imperioso acentuar ese esfuerzo inversor en políticas de viviendas, en materia turística e industrial o en la reactivación de las zonas industriales. No obstante, los empresarios consideraron que, por primera vez, el Ayuntamiento se enfrenta a la imposibilidad de hacer una previsión clara de las transferencias del Gobierno y de la Junta debido a que ninguno de ellos cuenta con presupuestos.

La Confederación de Empresarios de Sevilla (CES), por su parte, ha mostrado a través de un comunicado su conformidad con el dictamen del CESS. En los últimos años, los empresarios han denunciado unos niveles de ejecución inadecuados, no sólo en las partidas de inversiones, sino en otras también importantes, “lo que sin duda afecta muy negativamente a la economía de la ciudad y a la creación de empleo”.

Por su parte, el delegado municipal de Hacienda y Administración Pública, Joaquín Castillo, ha defendido la ejecución presupuestaria, “similar a la de ejercicios anteriores y a la de grandes ciudades”, y ha asegurado que estudiarán las recomendaciones realizadas incidió en que el CESS “constata la importancia de que el presupuesto se apruebe en el Pleno para garantizar que en este año electoral no se pierda la posibilidad de invertir o de hacer frente a necesidades de los servicios públicos y de la población”.

El dictamen también hace referencia a que las cuentas no rompen con las limitaciones legales en cuanto a criterios de estabilidad y destaca que se recurra a un crédito de unos 26 millones para “llevar al máximo las posibilidades de gasto que prevé la normativa, logrando un incremento en su estado de gastos sin aumentar su endeudamiento”.

Mejoras en la recaudación y ejecución del presupuesto. El Consejo Económico y Social de Sevilla (CESS) ha vuelto a reclamar a Espadas estos cambios en su dictamen sobre el proyecto de presupuestos municipales para el próximo año. Este organismo también pide al gobierno socialista una reducción en el periodo de pago a proveedores . En el lado positivo, el CESS sitúa los planes de viviendas, en los barrios y la inversión prevista para la recuperación del patrimonio. El Ayuntamiento, por su parte, defendió la ejecución presupuestaria, aunque “estudiará” las recomendaciones; y advirtió de la necesidad de aprobar las cuentas para que no se pierdan las inversiones.

PP: “El dictamen evidencia la desastrosa gestión económica de Espadas”

El concejal del grupo popular, Rafael Belmonte, ha valorado el dictamen del Consejo Económico y Social de Sevilla (CESS), “cuyas conclusiones vuelven a evidenciar una vez más la desastrosa gestión económica de Espadas”.

Para el PP, el CEES no entra a valorar, apenas, el presupuesto presentado por Espadas por su escasa relevancia y falta de ambición, ya que “el alcalde del PSOE no innova en sus presupuestos, su presupuesto no responde a ningún modelo de ciudad”. Sin embargo, “si critica, una vez más, al gobierno del PSOE por su nefasta gestión económica y financiera, críticas y preocupación compartidas por los agentes sociales”.

Belmonte ha destacado que “si los créditos del presupuesto se van pasando de un año a otro, nos encontramos con dinero que no se gasta y actuaciones que no se realizan y literalmente se aplazan a ejercicios sucesivos. Y eso se está viendo al final del mandato”.

El popular ha señalado que todos los años, el gobierno municipal “ha dejado de gastar en torno a 140 millones de euros, dejando de hacer cada año inversiones por más de 50 millones, lo que ha provocado que cada ejercicio sobren remanentes de los préstamos pedidos que se van incorporando sucesivamente. Podemos afirmar que en el mandato se han perdido casi 600 millones de euros”.