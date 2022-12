CSIF concurre el 20 de diciembre a las Elecciones Sindicales del Ayuntamiento de Sevilla con el lema “Libres para defenderte”

El próximo 20 de diciembre se celebrarán Elecciones Sindicales en el Ayuntamiento de Sevilla, en las que CSIF ofrece “la oportunidad de hacer que tu palabra tenga de nuevo presencia en las negociaciones del Consistorio”, en palabras del secretario de la sección sindical de CSIF en el Ayuntamiento, Miguel Ángel Sáenz.

Durante los cuatro últimos años, CSIF ha mantenido una constante actitud de reivindicación para la mejora de las condiciones laborales de los más de cinco mil empleados y empleadas municipales. “Cuando parecía que íbamos saliendo de una situación crítica para el empleo público, recuperando parte del poder adquisitivo perdido en los años anteriores y mejorando los medios técnicos y humanos de nuestra plantilla, llegó la pandemia de la COVID-19, y con ella, una situación que ha desnudado las carencias y la falta de medios de un Gobierno Municipal que dio la espalda a sus empleados y empleadas”, afirma Sáenz. Desde CSIF “tuvimos que denunciar al Ayuntamiento por no garantizar la seguridad de su plantilla, por no dotarla de medios de prevención, por no incorporar el sistema de teletrabajo”.

Reivindicación Por la mejora de las condiciones laborales de los más de cinco mil empleados y empleadas municipales

Pese a estos contratiempos, CSIF permanece comprometido en el esfuerzo y trabajo, para conseguir un Ayuntamiento “moderno, eficaz y seguro, donde podamos desarrollar nuestra labor con la profesionalidad, capacidad y orgullo demostrado desde siempre”.

Entre las medidas concretas reclamadas por CSIF, cabe destacar la convocatoria de todas las plazas vacantes, de naturaleza estructural y coyuntural, cubiertas en abuso de temporalidad; la flexibilización de la promoción interna, con el establecimiento de un curso selectivo o un concurso de méritos, una vez acreditada experiencia suficiente en la administración; la jubilación voluntaria a los 60 años y el acceso a la jubilación ordinaria a cualquier edad, si se acreditan 40 años cotizados; la mejora en el desarrollo de cada carrera profesional, con una provisión continua de puestos de trabajo, de forma que cada vacante salga a concurso de forma inmediata; la promoción interna en turno independiente, sin esperar a las convocatorias de los turnos libres; la eliminación de los niveles de temporalidad; la creación del Cuerpo Único Administrativo; la convocatoria anual de un concurso de traslados para cada categoría, una vez aprobada la Oferta de Empleo Público, y entre otras medidas, el incremento retributivo ligado al IPC.

Sobre este último asunto, CSIF subraya que el último acuerdo firmado entre el Gobierno y sus sindicatos afines “nos hace perder a los empleados públicos más de un 10% de poder adquisitivo, es decir, un mínimo de 150 euros al mes, que se suma a lo ya recortado en periodos anteriores”.

Policía Local

La sección sindical en Policía Local de CSIF, que apenas lleva ocho meses de funcionamiento en su nueva etapa, “ha luchado más por nuestro colectivo que cualquier otro sindicato en los últimos 4 años”, afirma Miguel Ángel Sáenz. Son numerosas las propuestas realizadas y las denunciadas en los medios de comunicación, centradas en las carencias y falta de organización de nuestra policía.

“Frente a la incertidumbre generada por otras formaciones, CSIF es un sindicato independiente, que cuenta con el mayor número de delegados sindicales electos que son policías”. CSIF defiende de forma independiente a profesionales como policías, bomberos o auxiliares administrativos, entre otros, “pero con la fuerza de la unión de todos los colectivos que forman el Ayuntamiento de Sevilla”.

Bomberos

Si algo caracteriza la acción sindical de CSIF en el colectivo de Bomberos es su talante negociador para mantener y mejorar las condiciones laborales en el acuerdo de calendario de 2004 “y no ponerlas gratuitamente en peligro”. Una labor que ha traído en estos últimos años mejoras sustanciales en recursos materiales (instalaciones, vehículos, materiales, EPIs y vestuario) y “algo menos de lo que nos hubiera gustado en los recursos humanos” (más convocatorias de promoción interna, modificación de RPT para crear el puesto del cabo conductor en P-3 o más personal en el taller, una Mesa Sectorial de Bomberos donde aprobar: Normas de la Guardia, Reglamento, pase a puestos de segunda actividad, cambio de bombero a bombero conductor y viceversa).

En los cuatro últimos años, CSIF ha logrado que los Bomberos de Andalucía “tengan en un futuro muy cercano una homogeneización de todos los servicios”, a través de la modificación de nuestra ley y un posterior decreto de desarrollo. Ello servirá para unificar accesos con unos mismos requisitos, pruebas y temarios, promociones internas con unos mismos temarios y tantos por ciento de concurso una misma formación, a través de cursos homologados en el IESPA o en nuestra Escuela de Bomberos de Ayuntamiento de Sevilla, así como una reserva de plazas para movilidad, como tienen los compañeros de la Policía Local.

Comité de empresa

Estos últimos años, el Gobierno de la Corporación no ha salido de un estancamiento en materia de gestión de los Recursos Humanos; aunque se han llevado a cabo procesos selectivos y hay otros en vías de definirse, “la realidad nos lleva al claro convencimiento de que las políticas en materias de personal han sido absolutamente insuficientes, incumplidoras de los acuerdos y del Convenio Colectivo del Personal Laboral”. “No nos tembló el pulso a la hora de solicitar, directamente al alcalde, el cese de responsables de esta área y no vamos a permitir ninguna arbitrariedad en unos procesos que están debidamente regulados”.

CSIF seguirá luchando por hacer cumplir los acuerdos y calendarios en materia de acceso al empleo, la carrera administrativa y las condiciones de trabajo y garantías de los trabajadores y trabajadoras municipales. “En CSIF no nos activamos a golpe de año electoral. Creemos en el trabajo constante, honesto, coherente y de cercanía con nuestras/os afiliadas/os, desde el primer día”.

Una labor contra la externalización y la privatización, por la mejora de la prestación de los servicios públicos, la cobertura de vacantes y bajas, y la propuesta de eliminar la tasa de reposición, para así poder recuperar las plantillas a medio plazo.

Esta Central Sindical Independiente proporciona, en definitiva, “la LIBERTAD necesaria para trabajar con todos los grupos políticos por la mejora de las condiciones laborales, a través de la reclamación constante de una negociación justa y con total transparencia. Por ello, el próximo 20 de diciembre, tu voto tiene la última palabra”.