La ONCE dedicará el cupón del día de Reyes a la Cabalgata de Sevilla

La ONCE homenajeará a la Cabalgata de los Reyes Magos de Sevilla en 2019 con un cupón dedicado al Rey Gaspar. Esta tradición cumple 102 años y se representará en los boletos con una imagen simbólica ya que el Cortejo Real tendrá por primera vez a un Rey Mago ciego, encarnado por Cristóbal Martínez, actual delegado de la ONCE en Andalucía.

La organización ha diseñado un cupón especial para el próximo 6 de enero, Día de Reyes. La imagen del boleto ha sido presentada en el Ateneo de Sevilla en un acto que ha contado con la presencia de Cristobal Martínez; el presidente del Ateneo, Alberto Máximo Pérez Calero; el director general de Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Sevilla, Carlos García; y, al director de la Cabalgata, Manuel Sainz, junto a otros miembros del Cortejo Real¡.

Cinco millones y medio de cupones reproducen para este sorteo la silueta del Rey Gaspar a su paso por el Casino de la Exposición arrojando caramelos al cielo de Sevilla y el escudo del Ateneo. "Este cupón me toca especialmente el corazón, como espero que toque también el de todos los sevillanos y sevillanas porque así estamos llevando la ilusión de Sevilla a toda España", señaló el Rey Baltasar de la próxima Cabalgata del Ateneo.

"La Cabalgata es solo la punta del iceberg de una enorme labor social que hace el Ateneo, a veces de forma callada, en defensa de una Sevilla más justa", ha dicho Cristóbal Martínez, que ha recalcado la apuesta que este año hace la institución por la accesibilidad y la inclusión. "Constituye un ejemplo para el conjunto de la sociedad", afirma.

Martínez, que se refirió a los cupones de este sorteo del Día de Reyes como "pequeñas carrozas de la ilusión", dedicó el cupón "a todos los que hacen posible la magia del cortejo de Sevilla". "Una maquinaria perfecta -añadió-, fruto de un trabajo y una planificación extraordinarias que dice mucho de la capacidad y el talento de esta ciudad".

La ONCE y el Grupo Social ONCE contará este año 2019, la cabalgata 102 que organiza el Ateneo de Sevilla desde su creación, con carroza propia que llevará por lema La ilusión nos une. Entre la carroza del Rey Baltasar, la de los pajes, y la del Grupo Social ONCE, la ONCE movilizará a 70 personas directamente en la cabalgata con 20 adultos y otros 20 niños con discapacidad. De estas 40 personas, 31 son afiliadas a la ONCE, ciegas o con discapacidad visual grave, hay tres personas sordociegas, y el resto son personas con discapacidad física, en silla de ruedas, tanto en la carroza como de beduinas, o con síndrome de Down.