Calendario fiscal para el cumplimiento de la renta 2024

Con la llegada de un nuevo año, también se renuevan las responsabilidades fiscales para los contribuyentes.

Entre estas obligaciones, la declaración de la renta ocupa un lugar destacado, ya que permite ajustar cuentas con Hacienda y garantizar el correcto pago de impuestos.

Para el año 2024, es crucial estar al tanto de las fechas límite y los pasos a seguir, para evitar contratiempos y posibles sanciones, y para que esto último no ocurra, siempre puedes echarte una mano de una gestoría online de declaración de renta.

Ellos son los profesionales, y los que te ayudarán a realizarla correctamente.

No obstante, queremos aprovechar este post para presentarte un calendario fiscal detallado para el cumplimiento de la renta en 2024.

Plazos que se deben cumplir para la declaración de la renta

La Campaña de la Renta de este año es bastante más larga, ya que ha comenzado el miércoles 3 de abril y termina el lunes 1 de julio, casi tres meses al completo para realizar el trámite.

No obstante, dentro de esa amplia horquilla de fechas, existen distintos plazos dependiendo de si queremos presentar la Renta por Internet, por teléfono o de forma presencial en las oficinas de la Agencia Tributaria.

Para despejar las dudas que puedan surgir, a continuación, te vamos a detallar las fechas para presentar tu declaración de la renta del 2023. Porque como ya sabes, siempre se realiza la declaración del año anterior.

Fechas para realizar la declaración de la renta.

03.04.2024: Comienza la presentación por internet de la declaración de la Renta 2023.

29.04. 2024: Comienza el plazo de solicitud de cita para la declaración por teléfono.

07.05.2024: Comienza la presentación por teléfono de la declaración de la Renta.

29.05.2024: Comienza el plazo de solicitud de cita para la declaración presencial.

03.06.2024: Comienza la presentación en oficinas (presencial) de la declaración de la renta.

28.06.2024: Fin del plazo de solicitud de cita para la declaración por teléfono y presencial.

01.07.2024: Fin del plazo para presentar la declaración en las tres modalidades (internet, teléfono y presencial).

¿Cuándo termina la campaña este año, y cuál es la fecha límite para domiciliar el pago?

La Campaña de la Renta finaliza de forma oficial el 1 de julio de 2024. No obstante, es importante tener en cuenta que si la declaración nos sale a ingresar (es decir, tenemos que pagar nosotros algo a Hacienda), la fecha límite de la domiciliación es el 26 de junio.

¿Por qué es importante realizar la declaración de la renta dentro de los plazos?

No presentar la declaración de la renta dentro de los plazos correspondientes supone perder dinero, ya que si tenemos que pagar y reaccionamos antes de que la Agencia Tributaria nos lo exija, se aplicará un recargo del 1%, más un 1% adicional por cada mes de retraso.

Si pasa un año, el recargo aumenta al 15%. Además, debemos tener en cuenta las sanciones que podrían imponerse y los intereses de demora.

¿Qué documentos hay que presentar?

Hacienda ya cuenta con muchos de nuestros datos de rentas que han sido proporcionados por nuestros trabajos, bancos, etc. No obstante, es recomendable tener a mano diversa documentación personal, sobre todo, si has pedido cita para tramitar la declaración por teléfono o presencial.

Los documentos necesarios son DNI, y fotocopias del DNI de todas las personas que figuren en la declaración, el número IBAN de la cuenta bancaria y las referencias catastrales de la vivienda en la que vives o que has comprado.

En el caso de presentar la declaración en nombre de otra persona, se requiere igualmente una autorización firmada con una fotocopia del DNI.

Por lo tanto, el cumplimiento de las obligaciones fiscales es un aspecto fundamental de la gestión financiera personal y empresarial.

Con un calendario fiscal claro y organizado, los contribuyentes pueden planificar y gestionar adecuadamente sus declaraciones de la renta, evitando contratiempos y asegurando el cumplimiento de las normativas tributarias.

¡No dejes pasar las fechas límite y asegúrate de cumplir con tus responsabilidades fiscales en el año 2024!