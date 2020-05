Más calor y menos gente en el segundo día de 'libertad' en Sevilla

El segundo día de semilibertad fue algo menos multitudinario que el primero. Fueron menos las personas que salieron este domingo a correr por las calles de Sevilla, después de que el sábado lo hicieran por miles. Aún así, había bastantes deportistas en las zonas ya clásicas para esta actividad, como son el paseo junto al río Guadalquivir o los principales parques de la ciudad. El calor también restó público en las calles, sobre todo en cuanto a los niños.

Los menores tienen las horas más complicadas para salir estos días de fuerte calor, ya que pueden hacerlo entre las doce del mediodía y las siete de la tarde. Eso, en un día con temperaturas máximas de en torno a los 35 grados, supone casi una heroicidad. Los niños que salieron lo hicieron justo a las doce, pero a esa hora ya hacía bastante calor. Iban con sus bicicletas, patinetes y otros juguetes buscando casi siempre la sombra, con sus padres (sólo uno) detrás tratando de que no se juntara con ningún otro niño al cruzarse. “Le tiramos un besito y le decimos adiós, ¿vale?, pero no nos acercamos”, era una de las frases más recurrentes de los padres.

La orden de mantener las distancias desconcierta un poco a los niños, pero tienen una gran capacidad de adaptación. La salida de este domingo no es la más larga. Muchos no apuran la hora permitida y regresan a casa a los treinta minutos. No todos cumplen las normas. En el parque de Miraflores la Policía Local vigilaba que no se mezclaran los ancianos, población de riesgo, con los niños. Los mayores tienen permitida la salida de diez a doce de la mañana y de siete a ocho de la tarde. Así no se cruzan ni con deportistas ni con niños. En el parque, sin embargo, hay un hombre paseando con su hija, que va en un coche eléctrico. Los policías se le acercan y le informan de que todavía no es la hora para los niños.

“Es que no la podía aguantar más”, responde el padre. El policía procede a denunciarle. Lo hace educadamente, pero le explica que en la misma situación están no sólo el resto de padres, sino todos los abuelos que pasean en esos momentos por el parque y que se han pasado cincuenta días encerrados, como para que ahora se les ponga en riesgo por no esperar una hora.