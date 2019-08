Carlos Llanos, el pintor cofrade de la avenida de la Constitución

Carlos Llanos. Probablemente los sevillanos no sepan decir quién es. Este pintor peruano de 28 años es más conocido por sus obras que por su nombre. Prácticamente en cualquier fecha del año se puede encontrar una de sus obras de arte en el suelo de la céntrica Avenida de la Constitución.

Con motivo de la festividad de la Virgen de los Reyes, Llanos ha decidido retratar la imagen en el suelo. "Comencé a las 11 de la noche y acabé cerca de las 7 de la mañana, casi ocho horas", explica el pintor.

Llanos ya no vive de las limosnas, aunque coloca siempre una hucha por si alguien quiere premiar su arte. Ahora, a raíz de hacerse cada vez más conocido, realiza trabajos "por encargo". No obstante, hay ocasiones, como ha sido el caso de este 15 de agosto, que lo hace "por voluntad propia".

Este peculiar pintor reconoce que fue una pieza de la Esperanza de Triana la que le hizo dar el salto. En su perfil de Instagram sube algunas de las obras que realiza. Su cuenta (@reysperu) cuenta con casi 7.500 seguidores y 89 publicaciones. Además, este joven peruano aprovecha su repercusión en la conocida red social para facilitar su contacto. Es su forma de ganarse la vida disfrutando de lo que le gusta.

Pintar en el suelo podría causarle un disgusto, al tener que afrontar alguna multa, pero hasta la fecha eso nunca ha pasado. "Gracias a Dios, por el momento no me han multado", asegura dando su particular argumento para ello. "Después de hacerse viral la pintura de la Esperanza de Triana, que se hizo muy conocida, parece que el Ayuntamiento respeta este trabajo". Incluso "intentan no borrarlo", asegura Llanos.

El joven, que lleva año y medio en Sevilla, ha querido trasladar la cultura peruana a Sevilla, pintando con tizas sobre el suelo. Del mismo modo, ha querido fusionarlo con las tradiciones sevillanas. Llanos se dio cuenta pronto de que el tema cofrade es "muy apasionado en Sevilla" y desde entonces sus pinturas siempre giran sobre esta temática.