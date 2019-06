Carmona, centro neurálgico del saber humanístico

El rector de la Universidad Pablo de Olavide, Vicente Guzmán Fluja; la consejera de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo Fernández; el alcalde de Carmona, Juan Ávila Gutiérrez y la presidenta del Consejo Social de la UPO, Amparo Rubiales Torrejón, presidieron el acto oficial de inauguración de la decimoséptima edición de los Cursos de Verano de la UPO en Carmona.

La presente edición contará con treinta y ocho seminarios que se impartirán entre los meses de julio y agosto. Al inicio de estos cursos, Vicente Guzmán no ha dudado en afirmar que se trata del “programa más famoso de España, al menos en el sur y eso es una responsabilidad para nosotros. Esto es una apuesta de años. No somos conformistas y queremos seguir marcándonos grandes retos”. Dicha exclusividad se debe a la pluralidad y diversidad de sus temas de candente actualidad y algunos que, año tras año, repiten en la programación. Vicente Guzmán destacó que desde la Universidad Pablo de Olavide “trabajamos para que nuestros cursos de verano sean una formación no reglada de nivel, que aborden temas diversos y de actualidad con el objetivo de desarrollar el pensamiento crítico”. Y ha añadido que “tenemos que ser capaces de devolver la confianza a los alumnos y ofrecer una oferta formativa con un alto nivel de excelencia y conseguir generar un foro de reflexión”.

Por su parte, el alcalde de Carmona agradeció que su ciudad sea el fiel reflejo del saber y se enorgulleció afirmando que la nueva corporación municipal de Carmona ha sido unánime al respecto. “Siempre hemos entendido que la apuesta por la cultura, por el fomento de los conocimientos y la consolidación de la Universidad Pablo de Olavide en Carmona es un éxito de todas las corporaciones y alcaldes que han pasado en estos diecisiete años”. Juan Ávila no es conformista y anticipa “nuevos y grandes retos que tendremos que conseguir entre todos. Somos una referencia a nivel nacional y eso es una responsabilidad añadida que tendremos que afrontar en los próximos cuatro años de mandato”.

Por último, Patricia del Pozo Fernández no dudó en proclamar que los alumnos deben “aprender y conocer. La Universidad es una oportunidad fundamental para ellos, que no deben dejar pasar”.