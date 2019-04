Cena en el ruedo con actuación de Ainhoa Arteta incluida

Otro escenario de excepción para la cumbre del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC) que acoge esta semana Sevilla. Todos los inscritos en la cita pudieron cenar en el ruedo de la Real Maestranza, que se convirtió en un restaurante con actuación musical incluida.

La soprano Ainhoa Arteta actuó ante el auditorio vestida con una bata de cola blanca. El repertorio se basó en las óperas relacionadas con una ciudad que ha inspirado un centenar de libretos. La cantante paseó entre el público mientras interpretaba piezas de Turina y Bizet. "Soy vasca pero me siento profundamente española", comentó Arteta al presentarse ante el público. Embajadora de la marca España y también de Sevilla, ciudad con la que tiene una especial vinculación y que visita a menudo.

"El marco era incomparable, es un lujo, he cantado en el teatro pero en la plaza de toros no y la acústica es buena realmente. Pero tengo mucha curiosidad por ver cómo suena el anfiteatro romano de Itálica, he estado en otros, ahora voy a Sagunto, pero allí no", ha comentado la artista lanzando el guante en una cumbre donde se reúne el lobby de empresas turísticas que podrían programar en este espacio.

No es la única idea que le ronda por la cabeza. Ya en alguna ocasión Arteta, y ahora ha vuelto a repetirlo, apuesta por fomentar Sevilla como ciudad de ópera y tener en cartel, de manera permanente y obligada, cuatro producciones inspiradas en la ciudad, como pueden ser Carmen, El barbero de Sevilla, Las bodas de Fígaro o Don Giovanni. "Así el turista que visite la ciudad, por la noche, podrá disfrutar de alguno de estos espectáculos", ha insistido.

En esta segunda jornada de la cumbre participa en un panel de turismo cultural para dar su punto de vista sobre la repercusión de la popularidad en la promoción de un destino. Y la soprano no ha desaprovechado la oportunidad para hablar de la marca Sevilla y Andalucía: "El turismo y la cultura deben ir de la mano, tenemos un gran patrimonio histórico-cultural y auditorios, teatros... hay que promocionar este paquete de cultura y música, que España no sólo sea turismo de sol y playa, turismo de chancleta, tenemos que ser conscientes de que tenemos que compartir este legado cultural con el resto del mundo, es nuestra responsabilidad".

Esta Semana Santa estará viajando por América, por lo que no estará la Madrugada de Viernes Santo con la Macarena, hermandad de la que es hermana desde 2016, una experiencia que le cambio "espiritual y personalmente", según ha confesado.

La cumbre del WTTC se ha repartido en un total de diez escenarios de la ciudad que han permitido mostrar al mundo el rico patrimonio cultural e histórico de Sevilla.