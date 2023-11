Cerca de 200 especialistas en el 'Sábado Ginecológico' en el Hospitald e Valme

El Hospital Universitario de Valme ha acogido la celebración de un nuevo Sábado Ginecológico, cita formativa que celebra periódicamente la Sociedad Andaluza de Ginecología y Obstetricia (SAGO), y que en esta ocasión ha sido organizada por el Servicio de Ginecología y Obstetricia del hospital sevillano.

La temática se ha centrado en un ámbito de "gran interés" como son la Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) para las que el Área de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla dispone de un grupo multidisciplinar de cuyo trabajo emanó el protocolo corporativo andaluz actual, ha recogido la Junta en una nota de prensa.

La cita ha reunido a cerca de 200 de especialistas de las diferentes provincias andaluzas, de forma presencial y virtual, para favorecer la accesibilidad a este evento. El encuentro ha estado presentado por el presidente de SAGO, Gabriel Fiol, y la jefa de servicio de Ginecología y Obstetricia de Valme y también vicepresidenta de esta sociedad científica, Rosa Ostos.

Un problema de salud pública

Según la Organización Mundial de la Salud, las ITS se han convertido en un importante problema de salud pública, ya que cada día más de un millón de personas contraen una ITS, anualmente 374 millones de personas contraen Chlamydia, Gonococo, Sífilis y Trichomonas, así como 500 millones de personas (15-49 años) tienen infección genital por el virus del herpes simple.

Los especialistas destacan este problema, tanto por su morbilidad como por sus complicaciones en caso de no realizar un diagnóstico y tratamiento precoz. Se trata de infecciones producidas por un microorganismo (bacteria, virus) cuya transmisión se realiza, fundamentalmente, a través de determinadas prácticas sexuales, no protegidas, con una persona afectada, aunque no tenga síntomas.

El programa ha incluido la presentación de un caso clínico por parte de la ginecóloga de este hospital Elena Millán. Posteriormente, la epidemióloga de Valme Elena Baños ha abordado la ITS desde su significado como problema de Salud Pública. Las estrategias de cribado y de prevención en población de riesgo ha sido la siguiente exposición a cargo de la especialista del Hospital Torrecárdenas de Almería Silvia Tapidador. Por otro lado, las herramientas de la entrevista y exploración en las consultas han sido abordadas a través de una exposición del ginecólogo Ángel Vilar, del Hospital de Puerto Real (Cádiz).

A continuación, la jefa de sección de Ginecología y Obstetricia del Hospital Universitario de Valme y coordinadora del Grupo de Trabajo sobre ITS del Área Sanitaria Sur de Sevilla, Rosa Oña, ha cerrado las exposiciones con la estrategia de la Junta de Andalucía destacando el protocolo existente. Finalmente, la resolución del caso clínico presentado al inicio de la jornada junto a una mesa de debate han clausurado esta actividad con la despedida a cargo del presidente de la SAGO.

Protocolo pionero

La preocupación de este área sanitaria por el incremento de su incidencia en los últimos años cristalizó en 2021 con la creación de un grupo de trabajo centrado en las ITS y la creación de un protocolo pionero que, de forma corporativa, fue pilotado en los centros de salud de las localidades de Las Cabezas de San Juan y Los Palacios. La peculiaridad de su funcionamiento es la transversalidad, permitiendo conectar a profesionales de atención hospitalaria y profesionales de atención primaria hacia el logro de diagnósticos precoces bajo el reto de optimizar los resultados en Salud.

Dicha herramienta lleva funcionado dos años en el Área de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla bajo un enfoque asistencial integrado (atención primaria y atención hospitalaria). Es fruto del "esfuerzo" realizado por los profesionales del Grupo de Trabajo Multidisciplinar en ITS de este área sanitaria enfocado hacia el aumento de detecciones y del incremento de los resultados en salud.

Concretamente, el grupo multidisciplinar para el manejo de las ITS en el Área de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla lo integran siete servicios clínicos del Hospital Universitario de Valme (Dermatología, Enfermedades Infecciosas, Ginecología, Medicina Preventiva, Microbiología, Urología y Urgencias) junto a profesionales de Atención Primaria (especialistas de Medicina Familiar y Comunitaria, enfermería y matronas).

Por su parte, en las conclusiones de este foro científico, la jefa de servicio de Ginecología y Obstetricia del hospital sevillano, Rosa Ostos, ha reseñado la importancia de varias acciones para la efectividad de la estrategia: esfuerzo multidisciplinar, adecuación de los sistemas de declaración/registro y estudio de contactos, así como la formación continuada de profesionales y recursos.

Desde la Consejería de Salud y Consumo y el Servicio Andaluz de Salud se está "impulsando" un nuevo modelo de atención a las infecciones de transmisión sexual que profundiza en la atención integral y la coordinación entre los profesionales de Atención Primaria (médicos de familia y de la comunidad, enfermería y matronas) y Atención Hospitalaria con especialistas de Dermatología, Enfermedades Infecciosas, Ginecología, Medicina Preventiva o Microbiología. "Este nuevo modelo aportará eficacia y calidad asistencial para todas las personas que puedan encontrarse con una infección de transmisión sexual", ha defendido la Junta en su comunicado.

La puesta en marcha de este protocolo forma parte del "compromiso" de la Consejería de Salud y Consumo por mejorar la atención a las ITS, fomentando la transversalidad ya que permite conectar a profesionales de atención hospitalaria y profesionales de atención primaria hacia el logro de diagnósticos y tratamientos precoces bajo el reto de optimizar los resultados en salud. Además, el próximo 1 de diciembre se presenta el nuevo Plan Andaluz frente a VIH e ITS (Paitsida).