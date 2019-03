La chirigota 'Daddy Cadi' llegó líder a la Gran Final del Falla

Daddy Cadi se ahogó en la orilla. La chirigota de Sevilla fue líder durante las dos fases del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) de Cádiz en la que se arrastraban los puntos, pero en la final se vio superada por la agrupación que se hizo con el primer premio, La maldición de la lapa negra, de Manolo Santander.

El grupo de Pablo de la Prida y Jesús Benárquez comenzó su andadura en el COAC tercera con 225,06 puntos, sólo superada en la fase clasificatoria, en la que la puntuación sólo servía para acceder a cuartos de final, por Los Quemasangre del Selu y Los Cachitopán del Love. La chirigota que a la postre sería campeona arrancó quinta.

Ya en cuartos comenzaron a emparejarse las sensaciones de preliminares y la clasificación. Daddy Cadi se colocó primera con 235,53 puntos en un pase que parecía haber sido algo más flojo que el de su estreno. Su rival por el primero también prosiguió su escalada y se situó tercera con 230,13 puntos. En la penúltima fase, la agrupación sevillana conservó el liderato con 471,6 puntos acumulados por los 464,32 de la chirigota viñera, que ya ascendió a la segunda plaza.

Los siete puntos de ventaja se esfumarían en la última función. Pese a que Pablo de la Prida y Bernárquez prepararon un repertorio inédito -pasodobles y cuplés- para la Gran Final, en la que sólo estaban obligados a estrenar dos piezas, la chirigota sevillana se quedó a las puertas del primer premio por 0,99 centésimas, al ser evaluada por el jurado con 229,85. La maldición de la lapa negra culminó su remontada con la actuación mejor valorada de la modalidad en todo el concurso (237,98 puntos). En ella, curiosamente, recurrió a un pasodoble y un cuplé que ya cantó en preliminares, su función peor puntuada.

Si los puntos de clasificatorias también sumaran en el cómputo final -no cuentan desde 2017, cuando la chirigota No te vayas todavía de San José de la Rinconada no venció precisamente por la mala puntuación de preliminares-, la chirigota de Sevilla habría sido primer premio. Daddy Cadi se tuvo que conformar así con el segundo, el mejor resultado de una agrupación sevillana en la historia del COAC, y Manolo Santader ganó un primer premio casi 20 años más tarde.