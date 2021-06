El gran camelo de la historia moderna que nos ha sido vendido, es sin lugar a dudas la digitalización. Cada momento tiene su cuento y en este es ése. Para colmo, el virus comunista chino le ha venido como el aceite a las espinacas a los comerciantes internacionales de cuentos orientales, nunca mejor dicho. Somos muchos, demasiados; eso es mas verdad que todas las cosas y ante esa tesitura, el capitalismo moderno, que no es otra cosa que la versión 2.0 del comunismo tradicional, nos trata como a ganado (posiblemente ya no seamos otra cosa). Para ello, y con el envoltorio ‘celofanesco’ de la democratización y la igualdad extrema, se han inventado una suerte de manejos sociales que no son más que mangas lanares por donde conducirnos al abrevadero o al comedero de turno: al mercado.

Cada día somos más masa; más gente en lugar de personas y rentabilizarnos conlleva una práctica de administración absolutamente despersonalizada. La era del internet ha convertido en muertos vivientes a millones de individuos que apenas saben usar unas teclas para cambiar de canal o encender una vitrocerámica. Desaparece el trato humano en aras de otro trato mas cercano al maltrato que al roce personal. Si usted se acerca a una sucursal bancaria cualquiera entenderá de qué le hablo. El empleado es inaccesible a menos que hay usted concertado una cita previa, digital por supuesto. Da igual que allí esté depositado todo el caudal fruto de su esfuerzo. Usted manda menos que un individuo de etnia calé en un juzgado.

-¿Tiene usted cita?

-No mire es que venía a devolver un seguro.

-Pues pida usted cita por internet, ahora estamos ocupados.

Y así todo o cada vez mas todo. El otro día, servidor de ustedes, fue a resolver un asunto con la compañía eléctrica que me ordeña y al llegar había una cola de 100 metros de longitud lo menos y eso sin contar la distancia de seguridad. Inocente de mí se me ocurrió pedir la vez, como si estuviera en la carnicería y la última señora me dijo que tenia que pedir cita por internet, que a ella se la habían dado hacía 9 días y gracias a ello solamente llevaba hora y media haciendo cola a la intemperie. Ni que decir tiene que el menda se dio la vuelta acordándose de todas las castas de los globalizadores y dejando el asunto pendiente. Entre otras cosas porque tenía cita previa en la cola de las vacunas. Y es que lo que antaño era nuestro mundo ahora no es más que una inmensa y gélida casa de citas.