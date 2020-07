Ciudadanos anuncia “alegaciones” para evitar que el Plan Respira “repita el fracaso de 2011”

El portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Sevilla, Álvaro Pimentel, ha anunciado este jueves que su grupo municipal presentará “una batería de alegaciones al proyecto del Plan Respira”, basadas “en el sentido común”, para “regular el tráfico privado en el Casco Antiguo desde el consenso y la moderación” y “no desde el extremo ideológico que pretende Podemos”. En este sentido, y tras la aprobación este miércoles por parte del gobierno municipal del expediente para la implantación del plan, ha advertido de que “es posible plantear una regulación del tráfico sin necesidad de repetir los mismos errores que lo hicieron fracasar hace casi una década”, cuando “PSOE e IU se empeñaron en imponer un proyecto que no tenía el respaldo de los vecinos ni de los comerciantes” y que “no contaba con ni una sola alternativa que lo hiciera viable”, ha señalado.

Pimentel ha añadido que “la postura de Ciudadanos sobre este tema es muy clara”. Así, ha asegurado que “Sevilla necesita apostar por una movilidad sostenible, por recuperar espacios para peatones y ciclistas y por hacer que nuestro Casco Antiguo sea mucho más habitable”. Un “modelo de ciudad” que “va más allá de lo que pretende imponer Podemos en Sevilla” y que “debe tener en cuenta las circunstancias concretas de cada uno de los barrios del centro, la realidad de los vecinos y comerciantes, la implantación de vehículos privados con bajas emisiones y la coherencia a la hora de adoptar decisiones de futuro”. De este modo, sería posible “encontrar el término medio entre la apuesta por la sostenibilidad y por la Sevilla verde con la convivencia de todas las realidades de nuestra ciudad”, ha indicado.

El portavoz de la formación naranja en el Consistorio hispalense ha lamentado “la falta de información” del gobierno municipal sobre “el contenido exacto del Plan Respira”, del que “solo conocemos algunos detalles por los medios de comunicación, a pesar de nuestro reiterado ofrecimiento para sentarnos a hablar de este asunto con el equipo de gobierno”. Sin embargo, “estamos aún a tiempo de estudiar alternativas” y de “buscar entre todos un acuerdo que sea positivo para la ciudad y que no deje a nadie fuera”. Por ello, ha anunciado que, además de trabajar en una batería de propuestas en positivo para “corregir los errores del actual Plan Respira”, pedirá “una reunión de trabajo al alcalde para aportar la moderación de Ciudadanos y encontrar lo que nos une en la idea de regular el tráfico privado en el Casco Antiguo desde la sensatez”, ha dicho. “Espadas ya sabe que siempre acierta cuando le hace caso a Ciudadanos”, ha advertido.

Pimentel ha asegurado que “lo que hay que evitar por encima de todo es que se repitan los mismos errores de 2011” y que “el gobierno municipal no sea capaz de ofrecer alternativas reales a la movilidad de los sevillanos”. En este sentido, ha apostado por “un refuerzo del transporte público, la construcción de aparcamientos disuasorios en los zonas aledañas al centro o la equiparación de las condiciones de acceso entre vecinos y comerciantes”. Medidas que, “unidas al consenso entre todos los afectados, harían posible que “el nuevo Plan Centro no naciera condenado al fracaso” y que “una decisión de este calado, llamada a definir el modelo de ciudad de los próximos años, contara con el suficiente respaldo para asegurar su viabilidad” y “no dar pasos en falso que obliguen al Ayuntamiento a volver a rectificar sus errores”, ha concluido.