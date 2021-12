Ciudadanos lamenta el “enésimo retraso” del Museo de Aníbal González

El portavoz adjunto de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Sevilla, Miguel Ángel Aumesquet, ha lamentado este jueves “la confirmación oficial del enésimo retraso en el proyecto de adecuación del Pabellón Real como museo dedicado a Aníbal González”. En este sentido, ha criticado que en la Comisión de Fiscalización celebrada este miércoles, el delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo, Antonio Muñoz, “asumiera sin más que las obras no estarán finalizadas para la fecha que anunció en su día el equipo de gobierno” y que, en un principio, “fijaba para mediados del próximo año 2022 la apertura definitiva de este nuevo espacio museístico de la ciudad”, ha indicado.

Aumesquet ha insistido en que “no podemos caer en el conformismo de cruzar los brazos frente al enésimo proyecto que anuncia este gobierno municipal” y que “luego no llega a ejecutarse ni en tiempo ni en forma”, porque “esto supone una clara falta de respeto al conjunto de los sevillanos y al desarrollo cultural y turístico de nuestra ciudad”. Así, ha añadido que, “por desgracia, ya hemos perdido la cuenta de todos esos proyectos que terminan por eternizarse en el tiempo, que acumulan meses y meses de retrasos por la incapacidad de gestión que tiene este gobierno, y que suponen un lastre para la propia imagen que proyecta nuestra ciudad”. Por tanto, “aquí lo único que cabe es que el equipo de gobierno se ponga de una vez las pilas y acelere al máximo los plazos anunciados por Muñoz para que el museo esté abierto a la visita del público en el menor tiempo posible”, ha señalado.

El portavoz adjunto de la formación naranja en el Consistorio hispalense ha indicado que “a este grupo municipal de Ciudadanos no le valen las excusas que nos ofreció ayer el delegado” porque “no parecen que sean del todo creíbles”. De hecho, y “tras varios años lanzando balones fuera sobre el inicio de estas obras, ahora este gobierno no encuentra otra salida que volver a pedirnos paciencia y que asumamos un nuevo plazo para la apertura definitiva del museo”. Así, ha advertido de que “la ciudad no se puede permitir que un proyecto que estaba previsto para el año 2022 se aplace ahora hasta finales del año 2023” y que, además, “este fracaso se asuma con normalidad como si nada ocurriese”, pues “supone la constatación manifiesta de que no se han hecho las cosas bien desde un principio” y de que “de aquellos errores cometidos hace años vienen ahora estos nuevos retrasos”, que “son ya insostenibles”, ha explicado.

Aumesquet ha recordado que “los sevillanos llevamos más de cinco años esperando la puesta en valor definitiva del Pabellón Real”, que “ha sido uno de los proyectos más demandados por nuestro grupo municipal de Ciudadanos a lo largo de estos años” y que “ha formado parte de los últimos acuerdos presupuestarios que hemos alcanzado con el gobierno”. Así, ha añadido, “volvemos a constatar que este equipo de gobierno no es de fiar y que falta a su palabra con la ciudad de forma insistente”. Por ello, “es necesario un cambio de rumbo”, aunque “dudamos de que Muñoz sea capaz de hacerlo”, ya que “si en estos años de gestión del Urbanismo, la Cultura y el Turismo no ha sido capaz de resolver los grandes problemas de estas áreas, no confiamos en que sea capaz de gestionar la ciudad en este año y medio como el alcalde que se merecen los sevillanos”. En este sentido, ha asegurado que “aquí lo que hace falta es más seriedad, más rigor y más celeridad”, ha concluido.