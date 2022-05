Ciudadanos critica el “parcheo” de la plaza del Duque y exige su reurbanización integral

El portavoz del grupo municipal de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Sevilla, Álvaro Pimentel, ha criticado este martes “el enésimo parcheo” de la Plaza del Duque, en la que “el equipo de gobierno del PSOE no hace más que invertir el dinero de todos los sevillanos en obras menores que no solucionan los problemas urbanísticos de fondo que tiene la zona” y que “requieren de un proyecto transformador que la convierta en un espacio amable para el disfrute de los ciudadanos”. En este sentido, ha añadido que “ya hemos perdido la cuenta de la elevada cifra de intervenciones que ha realizado la Gerencia de Urbanismo” y que “sólo han propiciado pequeños lavados de cara que no entran en el fondo de lo que verdaderamente necesita la plaza”, algo de lo que “el alcalde y su gobierno son perfectamente conscientes”, ha señalado.

Pimentel, que ha visitado esta mañana la Plaza del Duque junto a la concejal de la formación naranja Amelia Velázquez, ha asegurado que “lo que necesita la Plaza del Duque es un proyecto de reurbanización integral”, de modo que “se dé cumplimiento a los acuerdos plenarios que existen en este sentido y a los compromisos públicos manifestados en reiteradas ocasiones por los miembros del gobierno del PSOE”. Así, ha recordado que “hace más de cinco años que desde el grupo municipal de Ciudadanos llevamos reclamando esta necesaria intervención”, que “devuelva a la plaza todo el esplendor perdido con el paso del tiempo” y “acabe con unas deficiencias que han sido el resultado de diversas actuaciones fallidas que han convertido el espacio en un lugar incómodo para los sevillanos”. Por tanto, “aquí lo que hace falta es que el alcalde sea valiente” y “de una vez por todas deje de dar largas a esta reurbanización que se antoja tan urgente como necesaria”, ha indicado.

El líder del partido liberal en el Consistorio hispalense ha explicado que, a día de hoy, “la plaza es una amalgama sin sentido en la que se mezclan sin orden alguno una parada de taxis, varias de autobús, aparcamientos para motocicletas, patinetes y bicis y accesos de vehículos a aparcamientos y hoteles”, a lo que “se suma también un mercadillo que invade la plaza y resta a los ciudadanos la posibilidad de hacer uso de los espacios peatonales”. Junto a ello, ha explicado que “existe una saturación del tráfico en horario comercial, que junto con la estrechez de las aceras y el espacio ocupado por los puestos hace que los peatones se vean obligados en muchas ocasiones a andar por la calzada, sorteando coches y motos”, lo que genera “un grave problema para la seguridad y la accesibilidad”. Y por si fuera poco, “la estatua dedicada a todo un insigne sevillano como Diego de Velázquez queda oculta y sin el lustre que merece como consecuencia de todo el conjunto de deficiencias urbanísticas”, ha dicho.

Pimentel ha insistido en que “ha llegado el momento de recuperar la Plaza del Duque para garantizar la seguridad y darle el lugar que merece en el conjunto histórico de nuestra ciudad”. Para ello, ha instado al alcalde a que “abra un proceso de diálogo con los comerciantes del mercadillo para iniciar cuanto antes su traslado a otra zona del Casco Antiguo que sea más amplia y sin tráfico rodado”, buscando siempre “el consenso con los implicados”. De igual modo, y de forma paralela, exigimos que “presente un proyecto urbanístico de transformación integral del entorno, aumentado los espacios peatonales y las zonas verdes, reordenando las paradas y el tráfico rodado y apostando por una plaza mucho más accesible”. Así, ha reiterado que “eso es lo que realmente necesita la Plaza del Duque y no parcheos y más parcheos”, que “es lo único que ha sido capaz de ejecutar el gobierno del PSOE en estos últimos años”, en “una fórmula fallida que en estos días está volviendo a repetir”, ha concluido.