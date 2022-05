Cs exige un “plan urgente de desbroce” que acabe con “la imagen selvática” de algunas calles

El portavoz del grupo municipal de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Sevilla, Álvaro Pimentel, ha reclamado este jueves al alcalde de la ciudad, Antonio Muñoz, que “cuanto antes” ponga en marcha “un plan urgente de desbroce y limpieza de calles y plazas” que “afecte a todos los barrios de la ciudad”, ya que “desde hace varias semanas presentan una imagen impropia de dejadez y abandono” que “es consecuencia de la proliferación de malas hierbas y vegetación invasiva”. En este sentido, ha explicado que “esta situación ha generado un problema de salubridad para los sevillanos”, que “es especialmente grave en distritos como Norte, Este-Alcosa-Torreblanca o Nervión”, en los que “alcorques, acerados, parterres y rotondas acumulan algunas malezas que alcanzan ya casi el metro de altura”, ha señalado.

Pimentel, que ha realizado esta mañana una visita al entorno de la calles Santa Juan Jugán y Pablo Picasso en el Distrito Nervión, una de las zonas afectadas por esta problemática, junto al portavoz adjunto de la formación naranja, Miguel Ángel Aumesquet, ha advertido de que “los sevillanos no se merecen esta imagen selvática que presentan las calles y plazas de nuestra ciudad” y de la que “el equipo de gobierno del PSOE es perfectamente consciente”. De hecho, “estamos hablando de un problema transversal que va mucho más allá de un zona concreta” y que “incluso está afectando a los entornos de algunos de nuestros principales monumentos y edificios protegidos”, con “el consecuente deterioro que produce en cuanto a la conservación y a la imagen pública de estos espacios”. Por tanto, “no cabe otra alternativa que no sea la de que el gobierno del PSOE se ponga cuanto antes manos a la obra para revertir esta dejadez”, ha indicado.

El líder del partido liberal en el Consistorio hispalense ha explicado que, “tan sólo a lo largo de esta última semana, desde el grupo municipal de Ciudadanos hemos elaborado un mapa con más de 300 calles y plazas afectadas por las malas hierbas” y que “requieren de este plan de desbroce que debería formar parte del programa de actuaciones ordinarias de Parques y Jardines”. Así, ha advertido de que “lo más preocupante es que esta vegetación invasiva se ha convertido en el refugio perfecto para la acumulación de residuos de todo tipo y la presencia de insectos y roedores”, por lo que “es necesario buscar en el menor tiempo posible una solución definitiva” que “evite mayores consecuencias para los ciudadanos”, ha reiterado.

Pimentel ha denunciado que esta situación es consecuencia del “déficit de planificación” del equipo de gobierno del PSOE, que “una vez más da muestras de su incapacidad para gestionar los problemas del día a día de la ciudad”. Así, ha recordado que “llevamos tres años teniendo que advertir de este problema cuando llega el mes de mayo” y “obligando al gobierno del PSOE a actuar de emergencia sobre las zonas afectadas”. Sin embargo, “el alcalde sigue sin aprender la lección y sin hacer su trabajo a tiempo” y “este año, de nuevo, tenemos que volver a exigirle que desbroce las calles y plazas de todos nuestros barrios”, ha concluido.