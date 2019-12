Ciudadanos plantea “una bajada real” de la tasa de basuras para revertir “el tarifazo” de Emasesa

El portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Sevilla, Álvaro Pimentel, ha presentado este martes una serie de enmiendas a la Ordenanza Reguladora de la Tasa de Recogida de Basuras que permita llevar a cabo “una bajada real” de este impuesto para revertir “el tarifazo” de Emasesa. En este sentido, ha recordado que “el pacto entre Espadas y sus socios populistas de Adelante Sevilla va a repercutir de forma negativa en la economía de las familias y las empresas”, ya que “no contentos con haber dilapidado las inversiones en la ciudad para 2020 ahora quieren meterle la mano en el bolsillo a los sevillanos” para que “paguen más por dos servicios esenciales como la basura y el agua”, ha dicho.

Pimentel ha lamentado que “Espadas haya engañado a los sevillanos”, ya que “cuando anunció la subida entre un 7 y un 12 por ciento en el recibo del agua aseguró que compensaría este incremento con una bajada de la tasa de basuras”. Pero “ha mentido” porque “si sumamos el coste del recibo del agua y de la basura, tras aplicar esta supuesta bajada, comprobaremos que finalmente los sevillanos tendremos que abonar un 5 por ciento más de lo que pagamos hasta ahora por ambos servicios”. Una medida que confirma que “Espadas es un alcalde antisocial que se ha quitado la careta de moderado para entregarse a las exigencias de la extrema izquierda”, ha advertido.

Por contra, el líder de Cs en el Consistorio hispalense ha anunciado que en las enmiendas presentadas por el grupo municipal de la formación naranja a esta tasa de basura se recoge “una bajada del 7 por ciento a las familias y del 8 por ciento para las empresas”, de modo que “se compense el tarifazo de Emasesa y todos los sevillanos acaben pagando lo mismo que pagaban hasta ahora por el agua y la basura”. Junto a ello, se propone una última enmienda relacionada con los parques empresariales, “con una regulación más justa”, que permitirá que las empresas “dejen de pagar la tasa de basura en función de los metros de superficie de sus instalaciones y lo hagan según el volumen de residuos que generen”, ha indicado.

Pimentel ha reiterado que “la intención de Ciudadanos no es criticar por criticar como hacen otros grupos políticos sino ser útiles para que los sevillanos no tengan que pagar la incapacidad del gobierno del PSOE para gestionar las cuentas de nuestra ciudad”. Por ello, ha exigido a Espadas que “reflexione” y, sobre todo, que “rectifique”, ya que “los sevillanos no se merecen un alcalde que les falte a la verdad y les defraude, ni mucho menos un alcalde que meta la mano en la economía de las familias”, ha concluido.