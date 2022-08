Ciudadanos pide una “revisión integral del arbolado” para evitar la caída de nuevas ramas

El portavoz del grupo municipal de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Sevilla, Álvaro Pimentel, ha exigido este miércoles al alcalde de la ciudad, Antonio Muñoz, que “en el menor tiempo posible” ponga en marcha “un plan de revisión integral del estado del arbolado de nuestra ciudad” para “evitar el riesgo de desprendimiento de nuevas ramas”. En este sentido, ha recordado que a lo largo de estas últimas semanas se han conocido diferentes noticias que alertaban de algunos incidentes motivados por la caída de ramas de árboles de gran porte en la calzada, lo que “supone un peligro para la conservación de estos ejemplares y, evidentemente, para las personas que transitan por las zonas afectadas”, ya que algunas de ellas eran espacios peatonales o lugares de paso habitual para cientos de sevillanos, ha indicado.

Pimentel reclama al alcalde que "dé un paso al frente y se tome más en serio la gestión de este patrimonio verde del que depende buena parte del futuro de nuestra ciudad”.

Pimentel ha advertido de que “hace sólo unos días conocíamos la noticia de la caída de un árbol en la Plaza de las Mercedarias”, que “incluso llegó a destrozar un banco de hierro en el que es habitual que se sienten familias y niños del cercano centro escolar o que acuden a disfrutar del espacio libre de la plaza”.

Además, “esta semana fue necesario realizar una intervención de urgencia por el desprendimiento de algunas ramas en la calle Juan Díaz de Solís de Triana”, a lo que hay que sumar “otros incidentes que se han producido este verano” como, por ejemplo, en la calle Binéfar del Distrito Cerro-Amate, en la Avenida de las Razas o en la Plaza de la Gavidia. Una situación que “no es nueva” y que “se repite cada año con la llegada de las temperaturas elevadas a nuestra ciudad”, ya que “éstas afectan de lleno a la conservación de parte del arbolado”. No obstante, “esto no es una excusa que justifique que el gobierno del PSOE siga de brazos cruzados y no ejecute medidas de prevención para evitar este problema”, ha señalado.

El líder del partido liberal en el Consistorio hispalense ha recordado que el año pasado, cuando se produjeron las primeras lluvias a lo largo del mes de septiembre, ya hicieron la misma reclamación al gobierno municipal, que, “decidió guardar la propuesta en el cajón de los proyectos olvidados y no llevó a cabo revisión alguna del arbolado”. Agrega que fue justo en ese momento cuando se sucedieron varios incidentes en la ciudad por la caída de ramas de gran porte en lugares tan concurridos como las calles Palos de la Frontera, Martín Villa o Recaredo, que “estuvieron a punto de provocar un accidente de mayor envergadura por ser zonas de paso habitual de los sevillanos”. Es más, “nos tememos que si el alcalde sigue sin querer ejecutar este estudio va a volver a ocurrir lo mismo en cuanto empiece a llover en las próximas semanas”, puesto que “es evidente que el arbolado de la ciudad no goza del estado de salud que debería”, ha explicado.

Pimentel ha insistido en que “ha llegado el momento de que el alcalde haga una reflexión profunda sobre la deriva en la gestión del área de Parques y Jardines”, que “no está cumpliendo con los objetivos mínimos que se exigen”. De hecho, “a día de hoy tenemos numerosos árboles en un muy mal estado de conservación e innumerables alcorques vacíos que se reparten por toda la ciudad”. En este sentido, ha lamentado que “el gobierno del PSOE ha sido incapaz de poner en marcha medidas efectivas para la conservación y el mantenimiento del arbolado y el desarrollo de esa ‘Sevilla verde’ a la que aspira nuestra ciudad”.