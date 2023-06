La nueva decana de los arquitectos de Sevilla defiende licitaciones justas y eliminar cláusulas abusivas

El Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla (COAS) ha celebrado este jueves el acto de toma de posesión de la nueva Junta de Gobierno encabezada, durante los próximos tres años, por Nuria Canivell Achabal como decana; Ramón Gil Manrique como secretario; Juan Vicente García Pérez como tesorero; Julia González Pérez-Blanco como vocal del Ejercicio Libre de la Profesión; Auxiliadora Calvo Egido como vocal al Servicio de las Administraciones Públicas, y Juan Manuel García Nieto como vocal de Actividades.

El resto del equipo está constituido por Marta Barranco Ledesma, María del Carmen Varela Sánchez, Juan Carlos Herrera Pueyo, Esther Rodríguez García, Mercedes Romero Janeiro, Mariana Gómez Ramírez, Enrique Cosano Povedano, José Alfonso Sánchez Castillo, Juan Fernández Segura, Enrique J. Zamora Rodrigo, José Carlos Babiano Álvarez Corrales, Gabriel Bascones De La Cruz, Rocío Fernández Soler, Andrés Galera Rodríguez, Pedro Luis González de Jesús, María Dolores León Justel, Casiano López Jaldón, Pablo Manuel Millán Millán, José Ignacio Monsalve Martínez, María Cristina Murillo Fuentes, Alberto Paton Contreras, Alberto Portilla Ciriquian, Cristina Rubiño García, María Gema Rueda Meléndez, Natalia Ruiz Bobillo, Borja Sallago Zambrano, Javier Sánchez-Matamoros Pérez, Manuel Antonio Silva Zurita, Francisco García Romero e Inmaculada Luque Pecci.

Bajo el título ‘Más Arquitectura’, la candidatura de Canivell ganó los comicios electorales celebrados el pasado 18 de mayo con 483 votos frente a los 176 alcanzados por la candidatura ‘Un COAS de tod@s para tod@s’.

Despedida de Cristina Murillo

El acto comenzó con las palabras de Cristina Murillo, decana desde 2017, quien dirigió al público asistente unas palabras de despedida: “Lo único que me sale hoy es dar las gracias a todos los que han creído como colectivo que merecíamos una oportunidad. Todos aquellos que han hecho lo posible y lo imposible para que lleguemos al día de hoy, para que podamos tener oportunidades. Nos queda muchísimo trabajo por hacer, pero yo de verdad que estoy muy agradecida porque he conocido a gente estupenda. Creo que al final las instituciones las hacen las personas y yo me he encontrado muy buenas personas”.

Además, Murillo quiso rendir un homenaje a Ventura Galera, arquitecto que falleció en accidente de tráfico en 2019. "La persona por la cual estoy yo aquí que es Ventura Galera. Cuando yo tenía 20 años y estaba en la Escuela me enseñó el valor de lo colectivo frente a lo individual. Si de algún modo estamos este equipo aquí hoy es porque hay personas que te dan esperanza, que te enseñan a creer y a mí me enseñó a creer en lo colectivo frente a lo individual. Lo tengo en mi corazón y parte de lo que soy se lo debo a él. También quería dar las gracias y rendir homenaje a Luis García Arrabal, que ha fallecido este año, por todo lo que ha hecho por este Colegio. Muchas gracias, entre todos hemos ido sumando hasta el día de hoy”.

A continuación, tuvo lugar la firma de actas.

Discurso de Nuria Canivell

Posteriormente, Nuria Canivell, nueva decana del COAS, agradeció a todos los que habían participado en que este día fuera posible. Además, señaló: “Nuestra profesión nos brinda una lección constante: aprender de lo anterior para crecer. Aprendamos de los maestros. Nos dedicamos a construir, rehabilitar, adaptar y reformar, utilizando la experiencia acumulada para avanzar. En arquitectura se rige lo nuevo sobre la base de una tradición sólidamente establecida y verificada, respetándola y valorándola. Tradición e innovación, esa suma perfecta. Por eso, Más Arquitectura”.

Por otra parte, Canivell también comentó que “no partimos desde de cero, respetamos el legado del trabajo realizado por el equipo anterior. Trabajo realizado por compañeros que han dedicado tiempo y esfuerzo al bien común de la profesión. Aquí nos tenéis a partir de este momento para lo que necesitéis, para trabajar por la arquitectura de toda la provincia y de sus profesionales. Nos ponemos a trabajar”.

Líneas de acción

Nuria Canivell se dispone a afrontar tres años al frente del Colegio de Arquitectos de Sevilla, que aglutina a alrededor de 2.500 colegiados y colegiadas de la provincia de Sevilla con una serie de líneas de acción:

Por un lado, la nueva Junta de Gobierno del COAS plantea convertir la sede del Colegio en “un lugar amable, abierto a la ciudad y a sus gentes”. Para ello, propone habilitar “un espacio social y cultural que ocupe la planta baja y el patio del edificio, un espacio que invite a la reunión y al diálogo y sirva de antesala a los eventos culturales ofrecidos por el COAS (exposiciones, charlas y conferencias…)”. En ese mismo sentido, también plantea la “creación de un Club de Amigos de la Arquitectura”, que acogerá “tanto a colegiados como a no colegiados, estudiantes o personas apasionadas por la cultura en general”.

Por otra parte, y como establece la Ley de la Arquitectura, el equipo de Canivell quiere “apostar por que prime la calidad de la arquitectura en todo concurso, por licitaciones justas que faciliten la participación, por eliminar las cláusulas abusivas de los pliegos y velar por la absoluta trasparencia”.

Además, quieren reforzar el papel mediador del Colegio. “Queremos que la colegiación esté informada de la diversidad de temas de la profesión y, también, ofrecer un canal abierto, cercano y eficaz desde la colegiación al COAS. Necesitamos compartir información útil, dudas, comentarios e inquietudes, y ser interlocutor con instituciones, administraciones, universidades y empresas”.

En esta línea, han destacado que promoverán nuevas vías con la Administración. “La obtención de una licencia en Sevilla sigue suponiendo un camino tortuoso, extremadamente largo y difícil de explicar ante la ciudadanía y los profesionales del sector. Retomaremos los contactos, uniendo fuerzas para revertir esta situación. Se reclamarán soluciones en la Consejería de Cultura respecto a la Comisión Provincial de Patrimonio”, han detallado, señalando que se comprometen a “participar en los procesos selectivos, concursos, licencias y trámites, en la difusión de convocatorias, planes y programas para la calidad del ejercicio de la profesión”, así como a velar “por las competencias, responsabilidad y formación de los/as arquitectos/as que prestan sus servicios en la Administración”.

Otro de los pilares del programa de Canivell es trabajar junto a la Escuela de Arquitectura de Sevilla para “impulsar el acompañamiento al estudiante de arquitectura, promocionando y reconociendo su formación, participando en premios de graduación e investigación, financiando becas y facilitando descuentos en formación para estudiantes. Ofreciendo prácticas en empresas, aportando miembros en tribunales de PFC y contribuyendo al debate para la revisión de los planes de estudio del título de arquitecto”.

Respecto a la Oficina de Rehabilitación de Sevilla, puesta en marcha por la anterior Junta de Gobierno, “reimpulsarán el servicio, presencial y telemático, abierta a los colegiados y colegiadas, y al resto de la ciudadanía, con el fin de ofrecer ayuda personalizada para tramitar los proyectos de rehabilitación que desde la profesión se demanden”. De este modo, “apuestan por dar continuidad a un servicio de asesoría e información en el momento actual donde ayudas como los fondos europeos "Next Generation", los incentivos estatales o ayudas autonómicas pueden propiciar horizontes laborales de mayor garantía hacia la rehabilitación de nuestras ciudades”.

Sobre el servicio de visado, han indicado que “debe, en todo momento, facilitar la labor del técnico que presenta su trabajo, asesorándolo convenientemente y agilizando el trámite colegial. A escala autonómica pretendemos consensuar con el resto de colegios profesionales la implantación del visado único para toda Andalucía”.

La nueva Junta de Gobierno también pretende “acercar la labor colegial a la provincia”, mediante “la consolidación de la digitalización completa del visado y con la participación y voto telemáticos en las asambleas y elecciones de aquellos colegiados que no puedan asistir de forma presencial”. Además, proponen “difundir la actividad formativa y cultural del Colegio a todo el ámbito provincial, a través de acuerdos con ayuntamientos y otras entidades locales interesadas en acogernos”.

Pero, sobre todo, el Colegio “quiere dar respuesta a todos los colegiados”, ya que tal y como recalcan “la profesión, ligada tradicionalmente al hecho constructivo, se ha ido adaptando al cambio y se ha visto obligada a reinventarse a otros sectores como la fotografía, audiovisuales, diseño, cómics, videojuegos…” y busca alcanzar “un proceso de integración en el COAS de los distintos ámbitos, campos, ramas, sectores y especialidades de la profesión, de forma que todos los arquitectos y arquitectas podamos participar activamente en nuestro devenir”, ya que, tal y como destacan, “nuestro colectivo es rico en diversidad y nos une una visión diferente y variada del mundo. Sobre esa base heterogénea queremos generar comunidad, conexiones y lazos”.