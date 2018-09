Pensiones: "O nos unimos o nos comen"

"El testamento que le estamos dejando a nuestros hijos y nietos son unas pensiones de mierda". José Gil fue contundente en su discurso durante la concentración de pensionistas en la Plaza Nueva. El portavoz de Plataforma Sevillana en Defensa de la Pensiones Públicas avisó al centenar de jubilados presentes que "o nos unimos o nos comen", refiriéndose a la lucha que mantienen con el gobierno por subir la cuantía de sus pensiones.

Esta plataforma, que anuncia una manifestación para el próximo 1 de octubre coincidiendo con el Día del Mayor, repartió folletos por la céntrica plaza durante toda la mañana. En ellos especifican qué han conseguido y qué quieren conseguir. Aunque Gil proclamó en varias ocasiones que "no hemos conseguido nada", aludiendo a la diferencia entre el 1,6% que les han subido y el 2,2% en que está el IPC actualmente. También reivindican que las pensiones mínimas no se acercan "ni siquiera al salario mínimo interprofesional", el cual reclaman que se suba a 1.080 euros. Hacen hincapié en que algunas pensiones no contributivas son de 380 euros, "lejos del umbral de pobreza situado en 609 euros".

Las exigencias que hacen al gobierno de Pedro Sánchez, que se reunirá el miércoles en la Comisión del Pacto de Toledo, se centran en una equiparación entre la subida de las pensiones y el IPC, lo cual quieren blindar en la Constitución. Además, incluyen reivindicaciones como subsidios para parados mayores de 52 años, la jubilación anticipada a los 61 años con 40 años cotizados o la eliminación de la brecha de género en las pensiones públicas.

El lema Gobierne quien gobierne las pensiones se defienden también fue coreado durante el acto. Con ello pretenden hacer ver "que no estamos alineados con ningún partido político", como afirma Miguel Ángel, un asistente a la concentración. O Lola, ex trabajadora de la sanidad, que añade que "la lucha en la calle es el único camino". Ellos, junto a más de un centenar de pensionistas, son parte de Los lunes al sol, como han bautizado a estas concentraciones en guiño a la película de Fernando León de Aranoa. Una cita pública en la que el portavoz José Gil dio un avisó al finalizar: "el lunes que viene estamos otra vez aquí".