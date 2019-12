Condenado un taxista de Sevilla por perseguir un Cabify y lesionar a sus clientas

El juzgado de Instrucción número 17 de Sevilla ha condenado a un taxista de la capital que persiguió a un vehículo que trabajaba para la empresa Cabify y lesionó a dos jóvenes que iban en él. Una de ellas llegó a sufrir un ataque epiléptico tras la tensión vivida. Los hechos ocurrieron el 8 de julio de 2019 y buena parte de la secuencia fue grabada con un teléfono móvil por una de las dos jóvenes, en un vídeo que se reproduce en esta información.

La juez impone una multa de 300 euros al taxista, al que considera autor de dos delitos leves de lesiones. Además, lo condena a pagar 120 euros de indemnización a las dos jóvenes y 275 euros más por los daños que causó en el teléfono móvil y las gafas de una de ellas, así como a pagar la mitad de las costas del juicio. El taxista ha sido absuelto de los delitos de coacciones y daños al coche de Cabify, de los que también se le acusaba.

La sentencia, que puede recurrirse ante la Audiencia Provincial de Sevilla, relata que los hechos ocurrieron sobre las diez de la noche del 8 de julio, cuando cuatro chicas contrataron un servicio VTC con la empresa Cabify. Al llegar a la avenida de la Borbolla, un taxista recriminó al conductor de Cabify que se hubiera saltado un semáforo. "Me voy a bajar del vehículo y te vas a enterar, me he quedado con la matrícula, ya te cogeré", dijo el taxista.

Una de las jóvenes comenzó a grabar con su móvil. Al llegar a la Plaza de San Martín, el taxista se bajó de su vehículo y se dirigió al Cabify. "Tras meter la mano por la ventanilla, golpeó la mano de la joven para que dejara de grabar, propinando seguidamente una patada en la parte trasera del vehículo", cuenta la sentencia. El conductor del Cabify detuvo el coche, sus ocupantes se bajaron y llamaron al 091.

Acto seguido, otra de las chicas sufrió un ataque epiléptico, "debido a la situación de tensión vivida". El taxista aprovechó este momento para marcharse del lugar. La joven a la que el taxista agredió sufrió una contusión en un dedo y ansiedad, además de daños en su teléfono móvil y en las gafas.

La juez condena al taxista con la declaración de las jóvenes que viajaban en el Cabify, "una versión fáctica persistente y coherente desde la denuncia presentada en su día en la comisaría de la Policía Nacional". Las dos mujeres coincidieron en que el taxista las persiguió por varias calles, al tiempo que amenazaba al conductor del Cabify diciéndole frases como "me he quedado con tu cara" y diciéndole si estaba loco.

La versión de las chicas fue corroborada por la del conductor de Cabify, que sostuvo que el taxista comenzó a insultarle y le dijo "tienes suerte porque vas cargado, pero ya te pillaré". Según la sentencia, siguió la marcha y el taxi comenzó a seguirlo haciendo zigzag, el taxista se bajó del vehículo y le dio un manotazo a la chica que hacía un vídeo con el móvil. El conductor se bajó y le preguntó al taxista por qué había pegado a la joven, a lo que éste respondió que porque lo estaba grabando.

La existencia de una agresión, añade la resolución, está avalada por el "dato objetivo" de las lesiones que presentaban las dos jóvenes al llegar al centro sanitario, que quedaron reflejadas en los partes sanitarios del médico forense. Estos documentos "revelan el nexo de causalidad entre la agresión y la situación de tensión generada por el denunciado y las lesiones" que sufrieron las chicas.

La juez dice que "no resulta verosímil" el argumento empleado por el taxista denunciado, que mantuvo durante el juicio que le dijo al conductor de Cabify "oye, que te has metido mal", pero no lo persiguió ni agredió a nadie ni dio patadas al vehículo. Admitió que se bajó del coche pero porque la calle de la plaza de San Martín es muy estrecha y le iba a dar, pero no golpeó a nadie, sólo le dijo al conductor "estás loco que por poco me das".