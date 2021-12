El Consultivo aprecia irregularidades en tres obras emblemáticas en la Sevilla de Monteseirín

“Haberse prescindido total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido”. Esta es una de las conclusiones a la que llega el Consejo Consultivo de Andalucía en un dictamen solicitado por el Ayuntamiento de Sevilla para la revisión de oficio de las actuaciones relativas a los trabajos realizados para la ampliación del tranvía desde el Prado de San Sebastián a San Bernardo y la construcción de los pasos inferiores en Cardenal Bueno Monreal y la Ronda del Tamarguillo, tres obras emblemáticas erigidas en el tercer mandato (2007-2011) del socialista Alfredo Sánchez Monteseirín.

En la resolución reclamada por el equipo de Juan Espadas al órgano consultivo para poder disponer de casi 2,5 millones de euros y seguir con el saneamiento de las cuentas de Emasesa (un proceso iniciado por el aún alcalde de Sevilla en 2016 para saldar una deuda superior a los 16,5 millones de euros por facturas sin pagar) ha aflorado que en esos tres proyectos de Monteseirín hubo “una omisión total y absoluta del procedimiento, y una insuficiencia de crédito”.

El Consultivo ha apreciado irregularidades en tres proyectos que generaron fuertes polémicas hace una década por sus desvíos presupuestarios y los retrasos en su finalización. Fuentes del Ayuntamiento argumentan que el procedimiento tuvo que realizarse de esa manera, ya que los 11,8 millones de euros fueron abonados por la Junta de Andalucía con cargo al Plan Proteja en el año 2009, lo que dejaba menos de un año para ejecutar los dos túneles.

Las obras para la construcción de los soterramientos de Bueno Monreal y Tamarguillo costaron inicialmente 5,9 y 5,8 millones de euros respectivamente. Sin embargo, debido a los numerosos errores que se cometieron al efectuar las infraestructuras, hubo que abonar casi cuatro millones de euros adicionales para ir reparando todas las averías que fueron surgiendo desde que ambos túneles se inauguraron en 2011. Esto significa que los sobrecostes han supuesto un 32% más respecto al presupuesto original. El principal problema que han tenido ambos túneles ha sido de filtraciones de agua y de canalizaciones de Emasesa que han tenido que hacerse posteriormente a su construcción.

Apunta que fue una contratación verbal sin consignación presupuestaria

En cuanto al fondo del asunto, el Consultivo expone que “se propone la nulidad del encargo de las obras ejecutadas por concurrir causas de nulidad consistentes en la insuficiencia de crédito y en haberse prescindido total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido”.

En primer lugar, la resolución aclara que la empresa de aguas de Sevilla no puede ser considerada como medio propio de la administración, pues la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) exige para ello que “la condición de medio propio y servicio técnico de las entidades que cumplan los criterios mencionados en este apartado deberá reconocerse expresamente por la norma que las cree o por sus estatutos, que deberán determinar las entidades respecto de las cuales tienen esta condición y precisar el régimen de las encomiendas que se les puedan conferir o las condiciones en que podrán adjudicárseles contratos”. Este requerimiento no aparece en los estatutos.

El Consultivo señala de nuevo en el dictamen que la ejecución de esas tres obras no tuvo cobertura contractual formalizada, “por lo que nos encontramos ante una contratación verbal, prohibida por la normativa de contratación salvo que el contrato tenga carácter de emergencia”. Añade que la contratación de emergencia procede en caso de acontecimientos catastróficos, situaciones que supongan grave peligro o necesidades que afecten a la defensa nacional, de modo que la administración tenga que actuar de manera inmediata, “lo que no parece que sea el caso”.

Por tanto, entiende el órgano consultivo que concurre la causa de nulidad consistente en que se haya prescindido total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido para ello, “pues no existe trámite alguno relativo a tal contratación”. Además, señalan que también concurre la causa de nulidad basada en la carencia o insuficiencia de crédito.

El informe fue solicitado por el Ayuntamiento para ingresar casi 2,5 millones a Emasesa

En el informe emitido por la Intervención municipal se reconoce esa insuficiencia al señalar que “se han realizado las obras por servicios afectados de los pasos inferiores de Cardenal Bueno Monreal y la Ronda del Tamarguillo, y la ampliación del Metrocentro a través de Emasesa sin la incoación de expediente en el Ayuntamiento de Sevilla y sin acreditar la existencia de consignación presupuestaria”. No sólo eso. El interventor explica que “no existe crédito suficiente y adecuado para la imputación de la deuda de 2.479.439,76 euros, quedando en la cuenta 413 de obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto respecto de las cuales han de iniciarse con carácter prioritario las modificaciones presupuestarias oportunas para su imputación presupuestaria quedando su pago pospuesto a resultas del procedimiento de revisión que debe incoarse”.

En las conclusiones, el dictamen del Consultivo (que tiene carácter vinculante y preceptivo) se apunta que debe reconocerse al contratista el derecho a percibir las cantidades correspondientes al valor de las prestaciones efectivamente realizadas y no abonadas, descontando el beneficio industrial. “La aplicación de la doctrina, solo se ha exceptuado cuando se aprecian circunstancias que justifican el abono íntegro de la prestación, tal y como fue convenida, sobre todo cuando no puede calificarse al contratista como copartícipe de la nulidad; circunstancias que no se aprecian en el presente caso”. Esto se traduce en que el órgano autoriza al gobierno socialista para que abone casi 2,5 millones de euros de otro pago de la deuda que el Ayuntamiento tiene contraída con Emasesa desde los mandatos de Monteseirín y el popular Juan Ignacio Zoido.