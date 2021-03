Conversación junto a la Catedral

Amparo Rubiales (Madrid, 1945) aprovechó un viaje a China para dejar el Pecé y en un restaurante japonés de Sevilla surgió la idea de un libro muy singular y en plural. Al amparo del feminismo (Renacimiento, Los Cuatro Vientos) lo ha escrito al alimón con Octavio Salazar (Cabra, 1969), egabrense, catedrático de Derecho Constitucional, que aceptó el envite después de que se lo rechazaran a Amparo las periodistas Lourdes Lucio e Isabel Morillo, sus comensales en el restaurante japonés, y Mercedes de Pablos, que amortizó su negativa moderando una presentación en la que actuó de madrina la ministra de Hacienda y Portavoz del Gobierno, María Jesús Montero. "Cuando nos perdemos en los debates, te buscamos", le dijo a Amparo, a la que considera "guía" y "faro" de tantas mujeres, una "niña bien" que rompió moldes y que sigue siendo muy necesaria porque, pese a los muchos avances, "vienen curvas y las curvas tienen nombres de hombre".

El acto tuvo lugar en el teatro de la Fundación Cajasol, edificio que, como recordó Antonio Pulido, fue la Audiencia Provincial en la que el padre de Amparo Rubiales tenía su despacho como presidente del Tribunal de lo Contencioso y más adelante sede provisional del Parlamento Andaluz. Este legislativo se constituyó en junio de 1982. Época a la que pertenece la foto de la portada, de Pablo Juliá: Amparo Rubiales en su toma de posesión como consejera de Presidencia del Gobierno de Rafael Escuredo. Jurando sobre el crucifijo, con su padre en primer plano y, detrás, barba de La Rendición de Breda, Javier Aristu, que la sustituyó en la Diputación Provincial cuando dejó el Partido Comunista.

La ministra Montero la considera guía y faro en unos tiempos "en los que vienen curvas"

Rubiales y Salazar son juristas, ella fue la segunda doctora en Derecho en quinientos años de Facultad de Sevilla. Los dos están leyendo el último libro de Luis Landero y los dos hablan en sus prólogos de Vargas Llosa. Octavio Salazar para decir que no es santo de su devoción literaria; Amparo, para reconocer que siguió el esquema de Como pez en el agua, del peruano, para su libro Mujer entre mujeres.

"Vamos a hablar de género", ironizó Mercedes de Pablos. "De un nuevo género literario". Porque "no son unas Memorias, no es una biografía, no es un ensayo,es un libro de conversaciones". Amparo conoció a su interlocutor cuando Salazar presentó Masculinidades y ciudadanía: los hombres también tenemos género. Después le presentó con Antonio Maíllo su Autorretrato de un macho disidente.

Han conseguido, en expresión de Virginia Woolf, "una habitación propia" para compartirla. Amparo le abrió las puertas de su casa, le mostró recortes, versos de Alberti, piropos de Antonio Burgos. "Hablamos de política, de literatura, sabe que después de Víctor (Pérez Escolano) Gregory Peck es el amor de mi vida, igual que el suyo es Ana Belén". Entran en el cuarto de atrás, título de Carmen Martín Gaite que cita Mercedes de Pablos, y Amparo le cuenta que el traje de novia con el que en 1988 Pilar del Río se casó con José Saramago se lo prestó ella, la jurista que fue Antígona en el teatro y que soñaba con ser Marisa Paredes. Ahora sueña con ser más Amparo Rubiales. "Me molesta mucho cuando hablan de las cosas de Amparo, ése va a ser mi próximo libro, Mercedes". La abuela tiene un plan, pensarán sus cuatro nietos, presentes en la sala, lo que más quiere en esta vida la coautora del libro. Y a sus hijos Ramón, que hablaba del gol de Fekir, y Clara. Y sus hermanos, entre los que vimos a Fernando y Javier. Manuel, el mayor, profesor de Filología Francesa, falleció.

Cree Amparo Rubiales que todavía hay mucho por hacer en ese aspecto. "Yo me escapé de las reglas. El objetivo de las de mi generación era ser mujeres y madres y punto". El tiempo entre costuras y entre costurones. "Estábamos para agradar a los hombres y para cuidarlos. El patriarcado sólo nos había dejado el mundo de los sentimientos y a los hombres se los ha quitado".

Cristina Linares representó a Renacimiento. Amparo Rubiales reivindicó la figura del editor Abelardo Linares, "un sevillano alejado del tópico, como Cernuda o Chaves Nogales". Renacimiento en la plaza que una primavera más se ha quedado sin la explosión del Barroco y sus imágenes.