Coronavirus en Sevilla: El Ayuntamiento repetirá mañana el reparto de mascarillas en el transporte público

El Comité municipal de seguimiento ante la crisis sanitaria provocada por la Covid-19 ha acordado mantener mañana el dispositivo puesto en marcha de control policial y de reparto de mascarillas en las principales paradas y en las líneas de Tussam con más afluencia de viajeros por parte de Protección Civil. De acuerdo con la evaluación que se ha realizado de las primeras horas, se ha detectado un cumplimiento generalizado de la orden ministerial y la ausencia de incidencias destacables durante la mañana.

El alcalde de Sevilla, Juan Espadas, junto al delegado de Gobernación y Fiestas Mayores, Juan Carlos Cabrera, ha visitado precisamente uno de estos puntos de reparto en Ponce de León y han destacado el elevado nivel de cumplimiento por parte de la ciudadanía, que en su mayor parte llevaban ya mascarillas así como el esfuerzo realizado por la plantilla de Tussam y los voluntarios de la Agrupación Municipal de Protección Civil.

"En las primeras horas de funcionamiento de esta obligación del Ministerio de Sanidad se ha constatado que Tussam es un medio de transporte seguro y que está preparado para garantizar un adecuado servicio a la población en esta recuperación progresiva de la actividad y para cuando se pueda reanudar por completo" , ha explicado el delegado de Gobernación y Fiestas Mayores, Juan Carlos Cabrera, quien ha destacado el buen funcionamiento del dispositivo de reparto de 40.000 mascarillas hoy tanto en las principales líneas como en las paradas con mayor afluencia de viajeros. Este plan de trabajo se mantendrá mañana martes.

Durante la jornada de este lunes todos los conductores han tenido la indicación de no autorizar entrar en el autobús a ninguna persona sin mascarillas y en caso de tener cualquier incidencia avisar a la Policía Local, situación que no se ha producido. Además se han establecido dispositivos de reparto de mascarillas para facilitar el acceso a estos equipos de protección a personas que no los tuvieran.

Este plan de control se ha sumado a las funciones desplegadas por el dispositivo de Policía Local compuesto por en torno a 120 patrullas y con el apoyo de la agrupación de voluntarios de Protección Civil que mantiene en estos momentos su prioridad en el control de los horarios y del cumplimiento de la normativa en las salidas autorizadas por parte del Gobierno central dentro del plan para la reanudación progresiva de la actividad en la ciudad.

Otras 195 denuncias

En la jornada del domingo este dispositivo realizó 2.277 actuaciones con un total de 195 denuncias por distintas infracciones del decreto que regula el estado de alarma. Concretamente, se establecieron 34 controles simultáneos en los que se verificaron 479 vehículos de los que fueron denunciados 30. En la vía pública fueron identificadas 1.053 personas y se formularon 162 denuncias por infracciones. En cuanto a establecimientos, se inspeccionaron cinco y fueron denunciados tres.

El dispositivo además realizó tres diligencias por delito contra la seguridad vial, desamparo de una menor y al titular de una nave detectada con supuestamente prendas falsificadas. Además hubo 19 denuncias de tráfico. El Centro de Control del 092 atendió 404 incidencias. Junto a esto, en la jornada del domingo Protección Civil colaboró en labores informativos y de apoyo logístico con 27 voluntarios, Bomberos realizó 9 salidas, el Cecop contabilizó 44 incidencias, y la UMIES realizó 21 salidas.

El dispositivo de desinfección se centró a través de Lipasam en el acceso a los parques y en las vías más transitadas, mientras que el Zoosanitario desplegó sus trabajos de desinfección en todas las sedes de los distritos y otros equipamientos municipales.