Coronavirus: Los contagios se estabilizan en torno al millar diario

La evolución de la sexta ola pandemia se estabiliza en torno al millar de positivos diarios. Tras el espejismo de principios de semana, cuando los casos bajaron en torno a los 500, los nuevos diagnósticos se han estancando alrededor de los mil diarios. Según el balance de la Consejería de Salud y Familias, este viernes se han comunicado 1.035 positivos. Ayer fueron 913. Y el miércoles, 1.180. En total, la semana cierra sus jornadas laborales con 3.722 nuevos diagnósticos, un tercio menos que entre el lunes y el viernes de la semana previa, cuando se registraron 5.621.

Esa caída en el número de positivos se nota en la incidencia acumulada que ya va camino de los 500 casos por 100.000 habitantes (577), cuando hace apenas siete días era de 767. Es decir, entre el viernes pasado y este se ha reducido en cerca de 200 puntos.

En cuanto a los ingresos hospitalarios totales en los centros sanitarios de la provincia, este viernes se cuentan por 33, pese a ello, a efectos prácticos, tras las ajustes de las altas y los fallecimientos, son 24 ingresados menos que este jueves. En concreto, 426. En la UCI, la cifra de pacientes también baja hasta los 53. Esto indica que el número de contagios no se está viendo reflejado en un aumento de la presión asistencial, pero esto no quiere decir que no sea un problema para el Sistema Andaluz de Salud, debido a que sí se está viendo reflejada en una saturación de la Atención Primaria por la realización de tests y la cantidad de enfermos que acuden a sus centros sanitarios con síntomas.

Hasta aquí, todos datos positivos, pero que se ven empañados con la alta mortalidad que sigue dejando el virus en la provincia. Este viernes se han comunicado otros cinco decesos. La estadística desde que estalló la pandemia eleva a el total de víctimas.