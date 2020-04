Coronavirus: Un joven sevillano corre un maratón en la terraza de su casa de Nueva York

Un sevillano de 19 años residente en Nueva York, Luis Muñoz Aycart, ha conseguido correr una maratón en la terraza de su casa, un reto con el que ha querido demostrar que es posible hacer deporte a pesar del confinamiento al que obliga el estado de alarma por el coronavirus.

A través de sus redes sociales, Luis ha ido contando su hazaña, de la que son testigos sus familiares, varios vídeos que fue grabando y la marca registrada en su reloj, que marcaba al final del recorrido que había corrido 42 kilómetros con 23 metros en 4 horas, 37 minutos y 43 segundos.

Yep. I did it. My first ever marathon. In my terrace!!!! We are able to do absolutely ANYTHING if we put in effort and most importantly if we believe in ourselves. pic.twitter.com/XKFpHvFjrh