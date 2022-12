Cristina Peláez repite como candidata de Vox a la Alcaldía de Sevilla en 2023

El Comité Ejecutivo Nacional de Vox ha designado a Cristina Peláez como candidata a la Alcaldía de Sevilla en las elecciones municipales del próximo mes de mayo de 2023, con lo que Peláez repetirá al frente de la candidatura hispalense del partido, que en los comicios locales de 2019 cosechó dos actas de edil en la Corporación hispalense, donde Peláez ostenta la Portavocía de su grupo.

Peláez ha dado a conocer la noticia a través de las redes sociales, donde ha agradecido a Santiago Abascal, presidente de Vox, la confianza En un comunicado, Peláez ha agradecido a los dirigentes del partido "que hayan vuelto a confiar" en ella "para defender una candidatura" que asume "con inmenso agradecimiento, pero también con una enorme responsabilidad".

Durante los años del mandato municipal aún en curso, según Peláez, ha podido "conocer en profundidad los problemas y las necesidades de Sevilla", una ciudad que "atesora una historia abrumadora y ha conseguido evolucionar", pero que a su juicio "se ha quedado estancada como consecuencia de los continuos fracasos y errores del bipartidismo" del PSOE y el PP.

"Sevilla no puede seguir siendo la cenicienta de la política nacional y andaluza; no podemos permitir que los recursos destinados a Sevilla se terminen desviando a otras regiones o ciudades vecinas, porque 35 años siendo la ultima en inversión en infraestructuras es demasiado tiempo", ha enfatizado Peláez.

Recuerdo con cariño cuando en 2015, tras las primeras andaluzas, @ivanedlm me propuso como candidata a la alcaldía de Sevilla. Hoy doy gracias a @vox_es y a @Santi_ABASCAL por seguir confiando en mi para trabajar por una Sevilla mejor. Emoción y responsabilidad a partes iguales. pic.twitter.com/ElMZTINpRW — Cristina Peláez (@cristinapelaez) December 30, 2022

"Sevilla, con todo su patrimonio, no puede seguir siendo una ciudad sucia e insegura, no podemos declarar la guerra al vehículo privado mientras no existan alternativas reales y mientras aparcar sea una quimera", ha agregado con relación a los planes municipales de restricción del tráfico privado en el casco histórico y de los vehículos más contaminantes en la Cartuja.

En ese sentido, la candidata de Vox ha asegurado que cuenta con "las recetas para revertir la situación y pasar a la acción". "Pienso reclamar con firmeza lo que corresponde a Sevilla, con la misma fuerza que pienso acabar con el despilfarro del dinero que con tanto esfuerzo ponemos los sevillanos en manos del Ayuntamiento; más de 100 millones por mandato", ha defendido, prometiendo "recuperar ese dinero y dedicarlo a los barrios, a los viarios, a los acerados, a los parques infantiles, a los parques empresariales y al arbolado", para propiciar "una ciudad limpia, segura y arreglada con los mejores servicios públicos, asfixiados actualmente por una nefasta gestión" del alcalde, el socialista Antonio Muñoz.

Así, ha asegurado contar con "un modelo de ciudad que surge en gran medida de las necesidades de los sevillanos, de sus sectores productivos y sus colectivos sociales y culturales". "Tenemos a mano la alternativa a la parálisis, el despilfarro y el desgobierno y estoy segura que recibiremos el apoyo mayoritario de los sevillanos para cambiar la política municipal, demasiado supeditada durante años a intereses personales y partidistas de los grandes partidos", ha aseverado.

La psicóloga Cristina Peláez ya lideró las listas de Vox en Sevilla en los comicios de 2015, cuando el partido de Abascal obtuvo solamente apoyos residuales.