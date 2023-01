Cs califica de “desilusionante” el primer año de Muñoz en la Alcaldía

El portavoz del grupo municipal de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Sevilla, Miguel Ángel Aumesquet, ha calificado este martes de “desilusionante” el primer año de Antonio Muñoz al frente de la Alcaldía de Sevilla, ya que “en estos doce meses no hemos apreciado mejora alguna en la gestión de la ciudad”. En este sentido, ha explicado que, “lamentablemente, estamos hablando de un primer año que se ha caracterizado por el continuismo de las políticas, en el que hemos echado en falta un modelo de ciudad y un proyecto real para hacer de Sevilla una ciudad más atractiva para vivir y para invertir”. Por tanto, “si tenemos en cuenta que sólo han cambiado las caras pero que no se han aportado soluciones a los problemas reales de los sevillanos, únicamente podemos hablar de decepción al hacer balance del primer aniversario”, ha señalado.

Aumesquet ha asegurado que “las palabras ilusionantes que pronunció Muñoz en el discurso del día de su toma de posesión han caído en saco roto”, ya que “prácticamente nada de lo que prometió aquel día ha llegado a ejecutarse”. Así, ha recordado que “hace un año anunció que iba a anteponer los intereses de los sevillanos por encima de todo, que iba a transformar la ciudad, y que sería un alcalde reivindicativo con todas las administraciones para exigir lo que esta ciudad se merece”. Sin embargo, “han pasado doce meses y nada de aquello se ha hecho realidad”. Es más, “Muñoz sigue guardando silencio frente al ninguneo del Gobierno de España y de la Junta de Andalucía en cuanto a la firma del convenio para la financiación de la obra del tramo norte de la línea 3 del Metro”, puesto que “ninguna de las dos administraciones ha cumplido con su palabra de rubricar este acuerdo antes de que finalizara el año 2022”, lo que supone “una prueba más del abandono al que el bipartidismo tiene sometida a nuestra ciudad”, ha indicado.

El líder del partido liberal en el Consistorio hispalense ha acusado al alcalde de “abusar de la política y olvidarse de la gestión” como “la principal carencia que ha marcado este primer año en la Alcaldía”. En este sentido, ha insistido en que “los grandes fracasos de Muñoz han sido precisamente estos a los que me refiero: politizar los servicios municipales, convertir este Ayuntamiento en una agencia de recolocación de ex altos cargos socialistas y rodearse de una gran campaña de marketing que se ha concretado en escasos proyectos ejecutados, por no decir ninguno”. De hecho, “un año después de la llegada de Muñoz a la Alcaldía, Sevilla sigue siendo esa ciudad que pierde población a pasos agigantados, que abusa de los privilegios políticos, que tiene problemas de limpieza, movilidad, seguridad y mantenimiento de zonas verdes”. Es más, “lo más preocupante de todo es que, a día de hoy, no existe un proyecto claro de futuro”, ha advertido.

Aumesquet ha reiterado que, en líneas generales, “este primer año de Muñoz al frente de la Alcaldía de Sevilla ha sido decepcionante”. Frente a ello, “ahora, en el inicio de 2023, el alcalde tiene la oportunidad de demostrar si verdaderamente está con los sevillanos”. Al respecto, ha indicado que “la solución es sencilla”, pues “ahí están, sobre su mesa, las cuarenta medidas liberales de este grupo municipal de Ciudadanos para llegar a un acuerdo que permita aprobar el presupuesto de 2023”. En este sentido, ha advertido de que “en este asunto sí que no hay tiempo que perder”, ya que “el acuerdo debe cerrarse cuanto antes por el bien de la ciudad” y porque “Sevilla necesita un presupuesto para afrontar la más que delicada situación económica que estamos atravesando en estos momentos”. Con todo, ha insistido en que “esperamos que el año 2 de la era Muñoz en la Alcaldía no sea más de lo mismo y que, aunque sea sólo por esta vez, deje de desilusionar a los sevillanos y tome las riendas de la ciudad”, ha concluido.