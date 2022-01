Cs acusa a Muñoz de convertir a Lipasam en “una agencia de recolocación del PSOE”

El portavoz del grupo municipal de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Sevilla, Álvaro Pimentel, ha lamentado este miércoles que el nuevo alcalde de Sevilla, el socialista Antonio Muñoz, “se pliegue a los intereses políticos de su partido” y “convierta a Lipasam en una nueva agencia de recolocación del PSOE en la ciudad de Sevilla”. En este sentido, y tras el anuncio del nombramiento de Lucrecio Fernández como nuevo gerente de la empresa, ha advertido de que “los sevillanos no sólo tenemos que comprobar cómo la ciudad está cada día más sucia y cómo nadie hace absolutamente nada por remediarlo”, sino que, además, “ahora tenemos que pagar con nuestros impuestos el sueldo de un socialista de carné que ocupa este puesto de dirección tan sólo por méritos políticos y no por su experiencia profesional en el sector”, ha señalado.

Pimentel ha añadido que “Muñoz deber dar una explicación convincente en el consejo de administración de Lipasam para justificar los motivos de este nombramiento” y, sobre todo, de “por qué lleva sin reunirse el consejo desde hace casi cinco meses y se saltó la convocatoria ordinaria del último trimestre de 2021” y, ahora, “en vez de poner sobre la mesa la búsqueda de soluciones a los graves problemas de limpieza que tiene la ciudad, se vuelve a reunir con el único punto del orden del día de la aprobación de esta especie de intercambio de cromos en su gerencia”. En este sentido, ha añadido que “esto demuestra que Muñoz, después de menos de un mes al frente de la Alcaldía, ha heredado las mismas malas costumbres de Espadas”, que “en sus primeros días como alcalde en este segundo mandato recolocó a muchos de los socialistas que habían salido de la Junta de Andalucía en este Ayuntamiento” aunque “su experiencia profesional no lo justificara”, ha dicho.

El líder del partido liberal en el Consistorio hispalense ha añadido que “la crítica a este nombramiento no es óbice para reprochar también el trabajo muy poco efectivo que ha llevado a cabo la actual gerente”, puesto que “con sólo dar un paseo por los barrios de nuestra ciudad se puede comprobar que Sevilla está cada día más sucia, que los contenedores están en muy mal estado de conservación y que la mugre se ha cronificado en las calles y plazas”. Por tanto, “lo que tiene que hacer este gobierno es asumir cuál es la realidad de la ciudad y dejar a un lado las campañas de marketing que sobre el papel quedan muy bonitas pero que luego no ofrecen resultado alguno para la mejora del día a día de los sevillanos”, ya que “ni ha funcionado la creación de una Delegación de Limpieza ni vemos mucho futuro en el nombramiento de un nuevo gerente que no tiene experiencia alguna en la gestión de una empresa de limpieza”, ha advertido.

Pimentel ha insistido en que “esta renovación de cargos directivos en Lipasam es una oportunidad perdida para seguir profesionalizando las estructuras de la empresa” y para “haber optado por un verdadero profesional del sector que cambiara el rumbo de la pésima gestión actual”. Sin embargo, “el gobierno municipal sigue enrocado en su fantasía de ciudad que no tiene ningún problema” y “ni siquiera es capaz de poner en marcha un plan urgente de limpieza que solucione las carencias a corto plazo”. De este modo, y a partir de ahí, “lo que debe hacer es llevar a cabo una serie de mejoras como reformular el actual sistema de limpieza del viario público, incluir a los polígonos industriales dentro de las tareas ordinarias de Lipasam, mejorar y sustituir los actuales contenedores en las calles y plazas, aumentar el número de papeleras y multiplicar los baldeos en las zonas más afectadas por la suciedad”, ha concluido.