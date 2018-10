Cs pide al PSOE que acabe con los 'dedazos' en las universidades

El candidato de Cs a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Juan Marín, ha exigido "explicaciones y aclaraciones" sobre el nombramiento de la mujer del rector de la Universidad Pablo de Olavide como nueva delegada de protección de datos, un cargo regulado por la UE que goza de una suerte de blindaje para garantizar su independencia. Juan Marín recuerda que la formación naranja "defiende los concursos públicos y no el dedo" como "desgraciadamente" ha ocurrido en el caso de la UPO, donde la profesora Victoria Madrona Ortega, funcionaria del PAS, ha accedido al citado cargo sin que haya mediado concurso. "Desgraciadamente el PSOE nos tiene acostumbrado a esto", cuando "los profesionales deben acceder por méritos y no porque otros lo decidan". Marín recuerda que las universidades públicas andaluzas son un "ejemplo" en muchas áreas, por lo que no se deben permitir "sombras de dudas".