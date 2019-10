Cs cree que la obra SE-40 es la "gran mentira" del PP y el PSOE en Sevilla

La candidata de Ciudadanos (Cs) por Sevilla al Congreso de los Diputados Virginia Salmerón ha afirmado que "lo que empezó siendo la gran promesa a los sevillanos ha terminado convirtiéndose en la gran mentira del PP y del PSOE en Sevilla".

Salmerón ha visitado la zona de las obras paralizadas de los túneles de la SE-40, en Coria del Río, acompañada del candidato número 1 de Cs al Congreso, Pablo Cambronero, y el candidato naranja al Senado Ángel Mayo.

"Estamos en la zona cero de la incompetencia del PP y del PSOE", ha dicho Salmerón, añadiendo que "si hay un lugar en Sevilla que refleje de manera gráfica cómo se han portado el PP y el PSOE con los sevillanos bien podría ser éste", donde "podemos ver la dejadez, el olvido, el abandono, la falta de planificación y, en definitiva, una tomadura de pelo a los sevillanos".

Según Salmerón, "la idea del puente que sustituya uno de lo túneles no es más que un intento de cambiazo del Gobierno de Sánchez" que "una excusa para estar prometiendo otros diez años algo que no va a llegar" y "los sevillanos ya no merecemos más cambiazos, ni más parches".

"Los sevillanos merecemos respeto, compromisos firmes y el de Ciudadanos va a ser la finalización de la SE-40 cuando logremos poner un gobierno de España en marcha", ha afirmado.

La candidata sevillana del partido liberal ha lamentado que "llevamos con una tuneladora guardada desde 2012, que tiene que estar ya oxidada y que estamos pagando". "Los sevillanos no pueden entender que ahora hablen de un puente y nos tememos que puede ser porque no tienen pensado ni puente ni túnel", señala.

Además, ha opinado que "ni Pedro Sánchez ni Pablo Casado están legitimados para decir nuevamente cuando van a finalizar estas obras", después de que "llevamos muchos años escuchando por ambas partes fechas que nunca llegan". Salmerón ha afirmado que "ha tenido que llegar Cs al Congreso para sacar del cajón esta infraestructura y se les están acabando las escusas" y advertido de que "ni PP ni PSOE son de fiar porque los dos han estado en el Gobierno y ninguno ha hecho nada".