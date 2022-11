Ciudadanos pide reducir un 3,5% el sueldo de los concejales de Sevilla

El portavoz del grupo municipal de Ciudadanos (Cs) y candidato del partido liberal a la Alcaldía de Sevilla, Miguel Ángel Aumesquet, ha presentado este lunes a los medios de comunicación un plan para “eliminar drásticamente y de inmediato” los privilegios políticos en el Ayuntamiento de Sevilla. Una medida “posible, real y necesaria” con la que “recuperar la confianza de los sevillanos, afianzar las políticas liberales y volver a los orígenes que hicieron de este partido la alternativa sólida a la vieja política”. En este sentido, ha explicado que “ante la situación económica que viven la gran mayoría de sevillanos, la clase política no puede estar ajena a la realidad”. De hecho, “con una inflación desbocada, con unos sueldos que no se actualizan o lo hacen al ralentí, con unos servicios públicos cada vez más deteriorados, los políticos tenemos que vivir pegados a la realidad” y, a eso, “no ayudan los privilegios que en muchas administraciones públicas seguimos teniendo quienes nos dedicamos a la política”, ha señalado.

Aumesquet ha indicado que este plan “pionero” ahonda en la idea de que “los políticos debemos serlo por vocación” y que, “aunque ello no signifique que no tengamos retribuciones acordes a las responsabilidades que asumimos, tampoco puede ser que seamos unos privilegiados frente a esta sociedad que lo está pasando mal”. Al respecto, ha advertido de que “esta propuesta se sostiene en una reducción al mínimo de los coches oficiales y de la cifra de escoltas que tenemos a nuestra disposición”, así como en “la supresión de la tarjeta de sanidad privada y en una bajada de los sueldos actuales del gobierno, de los concejales y de los cargos políticos”. Así, y antes de entrar en detalle con cada una de las medidas, ha insistido en que “no hay dudas de que en esta época en la que los sevillanos están apretándose el cinturón, también nosotros tenemos que hacerlo”, puesto que “no podemos pedir un esfuerzo a los ciudadanos si nosotros no somos capaces de dar ejemplo” y “seguimos despilfarrando en gastos que son superfluos”, ha indicado.

El líder del partido liberal en el Consistorio hispalense ha detallado que “lo primero que pedimos es la reducción drástica de la veintena de coches oficiales que tenemos asignados”, manteniendo “un mínimo retén para casos excepcionales”, ya que “esta decisión nos vendrá muy bien para estar pegados a la realidad”. Así, ha explicado que “no se tiene el mismo contacto con los problemas de movilidad, por ejemplo, yendo en coche con conductor que puede recogerte en cualquier sitio o transitar por las zonas restringidas, que sufriendo todos estos inconvenientes”. Además, “es una oportunidad para que prediquemos con el ejemplo de esa apuesta por el transporte público que pedimos a los sevillanos”, puesto que “desde la moqueta del despacho todo puede ser maravilloso aunque la realidad sea otra”. Junto a ello, “pedimos que, siguiendo el criterio del Cecop, se reduzcan al máximo los escoltas destinados a la seguridad personal de los concejales”, algo que “permitiría una mayor eficiencia en la optimización de la plantilla de la Policía Local”. Al respecto, ha indicado que “afortunadamente, los tiempos en los que ostentar un cargo público era un peligro han pasado”, por lo que “es el momento ideal para adoptar esta decisión”, ha dicho.

El candidato de Ciudadanos a la Alcaldía de Sevilla ha explicado también que “en nuestra ciudad existe una gran desproporción entre el salario medio de los sevillanos, que es de 21.000 euros, y los ingresos de los políticos de su Ayuntamiento”, que “de media se sitúan en unos 58.000 euros”. Es decir, “más del triple que el común de los ciudadanos”. Así, ha advertido de que “las altas responsabilidades públicas deben ser retribuidas dignamente”, pero “no se puede aceptar esta diferencia abismal”. Por ello, “proponemos que se lleve a cabo una bajada de sueldos de los políticos de, al menos, un 3,5%, a lo que se sumaría la no actualización de los salarios con la subida propuesta para los funcionarios”. Además, “defendemos que cada ciudadano vaya a la sanidad que quiera, pública o privada, pero que, en caso de optar por la segunda, se la pague de su bolsillo”. Así, ha calificado de “indignante” que el Ayuntamiento de Sevilla “pague a sus cargos políticos una tarjeta sanitaria privada al más alto nivel” y, por lo tanto, “debe acabarse automáticamente con este privilegio que no tiene justificación alguna”, ha sentenciado.

Aumesquet ha asegurado que “los sevillanos no entenderían que sigamos aferrados a unos privilegios que cada día nos hacen menos ciudadanos y más profesionales de la vieja política”. Por ello, “en el Pleno de este jueves vamos a aprovechar la pregunta al alcalde para que el señor Muñoz aclare qué piensa hacer para reducir los privilegios políticos en el Ayuntamiento de Sevilla” y “si está dispuesto a asumir nuestras propuestas”. En caso contrario, “vamos a iniciar una campaña por toda la ciudad para sacar adelante estas propuestas” y para que “los grupos políticos tengan que posicionarse al respecto”, ya que “aquí sólo hay dos caminos: o renunciamos a los privilegios y estamos al lado de los sevillanos o seguimos empeñados en ser una élite que nada tiene que ver con el día a día de nuestros vecinos”, ha concluido