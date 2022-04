Cs lamenta que la “única alternativa" a la 'botellona' en la Feria sea “prohibir” la venta de bebidas

El portavoz del grupo municipal de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Sevilla, Álvaro Pimentel, ha lamentado este viernes que “la única alternativa que plantee el alcalde para frenar el auge del botellón en la Feria de Abril sea prohibir la venta de bebidas de todo tipo en los negocios de Los Remedios”. Así, ha advertido de que “una vez más, y ya hemos perdido la cuenta, el equipo de gobierno del PSOE se dedica a matar moscas a cañonazos para tapar su manifiesta incapacidad de gestión” y, “en lugar de buscar medidas disuasorias de este fenómeno, pone el foco sobre los comerciantes de la zona limitando su actividad empresarial en unos días que son claves para aumentar los ingresos”, especialmente “tras dos años de pandemia en los que muchos autónomos y emprendedores han tenido que hacer esfuerzos extraordinarios para subsistir”, ha explicado.

Pimentel ha criticado que “Muñoz ha perdido el rumbo de la ciudad, si es que lo ha llegado a tener en algún momento, y está tomando decisiones aleatorias que no tienen fundamento alguno”. Así, ha explicado que el jueves publicó en el BOP una normativa que indicaba que los establecimientos de Los Remedios no podrán expedir bebidas susceptibles de ser consumidas en la vía pública, en cualquier tipo de envase (vidrio, latas, plástico y similares), ni hielo, durante los días de la Feria, entre las 15 y las 8 horas. Una medida “incomprensible” que “no cuenta con el apoyo ni el consenso de ninguno de los implicados” y que “ya se aplicó por la fuerza en el año 2019”. Sin embargo, “hoy nos hemos encontrado con que, a última hora y ante las presiones recibidas, el equipo de gobierno del PSOE ha decidido autoenmendarse y modificar este horario, quedando fijado entre las 16 y las 8 horas”. Una “chapuza” que “no soluciona el problema de fondo” y que “sigue generando las mismas consecuencias negativas”, ha indicado.

El líder del partido liberal en el Consistorio hispalense ha advertido de que “esta medida será completamente inútil para frenar el botellón en la Feria”, ya que “quienes quieran beber en la calle traerán las bebidas desde otras zonas de la ciudad o comprarán el hielo fuera del perímetro establecido”. De hecho, “es algo que ya hicieron muchos jóvenes en el año 2019 cuando se aplicó esta limitación”. Así, ha insistido en que “el equipo de gobierno del PSOE debe dar un paso más si quiere controlar este fenómeno”, pues “de nada valen este tipo de decisiones rodeadas de mucho marketing pero que son ineficaces”. Es más, “aquí lo que está claro es que este gobierno no tiene un plan para Sevilla” y “se dedica a exportar a la Feria el modelo fallido de la Madrugá en Semana Santa”, en la que “obliga a cerrar los bares durante toda la noche porque no es capaz de garantizar la seguridad en la ciudad”. Así, “ahora obliga a no vender a los comercios en la Feria por el mismo motivo”, lo que supone que, “una vez más, paguen justos por pecadores”, ha dicho.

Pimentel ha avisado de que “para lo único que servirá esta medida es para crearle un innecesario problema a los vecinos de Los Remedios”, que “durante toda la semana se verán desasistidos si necesitan hacer una compra de productos tan básicos como leche, zumos o una botella de más de medio litro de agua”. Por ello, ha reclamado al alcalde que “dé la cara ante los sevillanos y rectifique de manera urgente esta decisión”, que “no se sostiene en ningún argumento coherente y que sólo evidencia la peligrosa deriva de este gobierno socialista”, ya que “se está acostumbrado a prohibir por decreto y a limitar los derechos de los sevillanos ante su incapacidad para solucionar los problemas reales que tiene la ciudad”, ha concluido.