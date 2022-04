Cs denuncia el "colapso" del centro de recepción de llamadas de la Policía Local

El portavoz del grupo municipal de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Sevilla, Álvaro Pimentel, ha advertido este lunes del “colapso” del centro de recepción de llamadas de la Policía Local que puso en marcha el equipo de gobierno del PSOE el pasado mes de julio y que “ha resultado ser un fracaso” que “no ha solucionado ninguna de las carencias que presentaba este servicio desde hace años”.

En este sentido, ha lamentado que “una vez más estamos ante otra campaña de marketing del gobierno municipal”, que “anunció a bombo y plantillo la reorganización del sistema de atención a los ciudadanos a través de la línea 092” pero que, “más allá de las buenas palabras, no ha sido capaz de traducir en una mejora evidente los supuestos cambios que se llevaron a cabo en su momento”, ha señalado.

Pimentel, que ha mantenido una reunión con algunos de los representantes del sindicato SPPME de la Policía Local junto al concejal de la formación naranja Lorenzo López Aparicio, ha denunciado que “esta situación es consecuencia directa de la falta de medios y de personal” de la Policía Local de Sevilla, lo que provoca, entre otros aspectos, que “sólo haya dos agentes para atender más de doce líneas de atención a los ciudadanos”.

Así, ha añadido que “hay días en los que los vecinos están durante toda la noche llamando por teléfono al 092 para denunciar problemas de ruido o conductas incívicas en el entorno de sus viviendas” y, sin embargo, “acaban cayendo en la desesperación porque en la mayoría de los casos no son atendidos”. Una situación de la que “no se puede culpabilizar a los agentes”, ya que “en la mayoría de los casos no cuentan con los medios suficientes para poder atender toda la demanda existente”, ha indicado.

El líder del partido liberal en el Consistorio hispalense ha insistido en que “de nada sirve que el equipo de gobierno del PSOE anuncie la mejora del servicio de atención a los ciudadanos si luego esto no se traduce en un aumento de los efectivos” porque “el colapso sigue siendo igual o aún mayor”. Además, “la falta de agentes también está afectando a otros servicios” como por ejemplo a la Unidad de Medio Ambiente, donde “se ha reducido casi a la mitad el número de efectivos”, lo que provoca que “no se estén llevando a cabo las mediciones de ruido durante las noches” y que, por lo tanto, “se produzcan incumplimientos de forma reiterada que acaban soportando los vecinos”. Junto a ello, “también hay carencias de policías en las labores logísticas”, ya que “hay un trabajo de calle que requiere de un esfuerzo en cuanto a la instrucción de los expediente y que no se puede hacer porque falta personal”, ha dicho.

Pimentel ha puesto también el acento en “la falta de medios” que hace que “los agentes tengan que realizar su trabajo con graves carencias”. Así, se ha referido a que “acumulan más de dos años sin ropa táctica” que “hasta ahora se guarda sin usar perdiendo su eficacia”. Junto a ello, “se han entregado a los nuevos policías chalecos antibalas con más de diez años de antigüedad cuando la vida útil son cinco años”, por lo que “no reúnen las condiciones necesarias para su uso por parte de los agentes”.

Además hay que sumar que “la unidad de accidentes de tráfico no dispone de cámaras fotográficas” y que “se ven obligados a enviar los atestados sin fotos o utilizando los móviles personales de los policías”. Todo ello “deja a las claras que el gobierno municipal no está dotando a la Policía Local de los medios y el presupuesto necesario para que puedan desarrollar su trabajo con todas las garantías” y “es evidente que no se puede consentir esta dejadez que pone en riesgo la prestación de un servicio que es vital para el conjunto de los sevillanos”, ha concluido.