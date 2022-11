Cs se muestra “dispuesto a abrir puentes” con el alcalde pero “sin cheques en blanco”

El portavoz del grupo municipal de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Sevilla, Miguel Ángel Aumesquet, ha mantenido esta mañana una reunión con el alcalde de la ciudad, Antonio Muñoz, en la que “hemos intercambiado pareceres sobre el estado actual en el que se encuentra nuestra ciudad” y “le he planteado propuestas de mejora para algunos aspectos que afectan a los sevillanos y que nos preocupan”. Así, ha asegurado que, “desde que accedí a la portavocía, he dejado claro mi interés por recuperar la confianza de los sevillanos, afianzar las políticas liberales en nuestra ciudad y volver a los orígenes de Ciudadanos”. Por ello, “he expresado al alcalde nuestra voluntad de tender puentes y abrir vías de diálogo para llegar a posibles acuerdos que prioricen el interés general de los sevillanos” pero “sin cheques en blanco”, ha dicho.

Aumesquet ha explicado que “en la reunión he transmitido al alcalde nuestra preocupación por los que consideramos que son los principales problemas que afectan a los sevillanos en estos momentos” y “a lo que urge encontrar una solución a corto plazo”. Así, ha indicado que “nos preocupa bastante la delicada situación económica por la que están atravesando numerosas familias de nuestra ciudad”, a las que “la inflación desbocada o la subida de la cesta de la compra, la luz o los carburantes, les están llevando a un escenario en el que tienen serias dificultades para llegar a fin de mes”. Frente a este, “creemos que el Ayuntamiento de Sevilla, que constituye la administración más cercana a los ciudadanos, debe establecer medidas e incentivos fiscales que alivien esta problemática”, ha indicado.

El líder del partido liberal en el Consistorio hispalense también ha puesto sobre la mesa “las carencias de limpieza, de seguridad y de movilidad que sufre Sevilla” y que “van camino de convertirse en problemas enquistados a los que será difícil encontrar una solución si no se revierten las políticas actuales”. En este sentido, ha advertido de que “le he pedido que apueste de una vez por la profesionalización de la gestión” y que, además, “lo haga poniendo al frente de estas áreas a verdaderos expertos en las materias y no coloque a cargos políticos que han demostrado su incapacidad para resolver los déficits actuales”. Junto a ello, ha añadido, “le hecho saber mi interés por la puesta en marcha de una ambiciosa política de vivienda pública”, de modo que “los jóvenes y las familias encuentren más facilidades para acceder a ellas” y “se articule como un medio fundamental para fijar a la población y frenar la sangría que viene sufriendo el padrón en los últimos años”, ha señalado.

En relación al presupuesto de 2023, Aumesquet ha pedido al alcalde que “en el menor tiempo posible nos haga llegar el contenido y la letra pequeña de las cuentas elaboradas por el gobierno”. Así, ha recordado que “hasta el momento sólo conocemos un borrador en el que se incluyen las líneas generales del mismo” pero que, evidentemente, “es una información incompleta para poder tomar una decisión al respecto”. De igual modo, ha querido dejar claro que “para empezar a negociar debe existir un compromiso por incorporar nuestras líneas naranjas, basadas en la utilidad, a las cuentas”, aunque lo cierto es que, a día de hoy, “las posturas de salida sobre esta supuesta negociación del presupuesto están en las antípodas”. Entre otras cosas, porque “no conocemos al detalle su contenido” y, más allá, porque “en estos dos mandatos, el PSOE ha incumplido los acuerdos presupuestarios que hemos firmado”, lo que “nos hace dudar de que en esta ocasión sí sean capaces de cumplir con su palabra”, ha concluido.